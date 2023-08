Montiel jugará en la Premier Ligue y no vuelve a River

Gonzalo Montiel no volverá a River y jugará en la Premier League.

Se confirmó en las últimas horas. Gonzalo Montiel no retornará al país sino que dejará el fútbol español para trasladarse al inglés. Así lo anunciaron los principales medios europeos que indican el traspaso de "Cachete" del Sevilla español al Nottingham Forest, un popular club de la Premier League a cambio de un préstamo con obligación de compra más objetivos de un monto que oscila los 12 millones de dólares, unos 11 millones de euros.

La agencia de noticias españolas EFE de aseguró que "el acuerdo está muy cercano a alcanzarse, por lo que Montiel, que fue convocado al partido que ayer lunes el Sevilla perdió ante el Alavés por 4 a 3, y ya viajó a Gran Bretaña para someterse al preceptivo reconocimiento médico".

El defensor bonaerense, de 26 años e internacional con la selección argentina en 23 ocasiones, ha disputado 72 encuentros oficiales con el Sevilla, en los ha marcado dos goles, brindó cinco asistencias y anotó el último penal en la tanda que decidió el título de la Europa League alzada por los andaluces el pasado 31 de mayo ante Roma.

Pese a su gran presente como campeón mundial, el técnico del Sevilla no lo tiene en cuenta para ser titular. En su puesto prefiere a Juanlu Velasco en su posición o en su defecto al histórico Jesús Navas. Es por eso que el ex River Plate optó por emigrar para no perder ritmo de cara a su intención de continuar siendo citado por Lionel Scaloni en el elenco albiceleste que se prepara para su debut por las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América del próximo año.

Conocida la operación, en River Plate no habrá posibilidades de contar con sus servicios, en contrapartida recibirá cerca de 700.000 dólares en concepto de la plusvalía del 15% por una venta a futuro que conservaba de cuando el "millonario" lo transfirió al Sevilla.