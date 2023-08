El Inter de Messi ya tiene rival para cuartos de final

El Inter de Miami que dirige el rosarino Gerardo Martino y que tiene como figura estelar al capitán de la selección Argentina, Lionel Andrés Messi ya sabe su rival para cuatros de final de la Leagues Cup -competencia mixta entre equipos de la Liga Mexicana y la MLS- con quién se medirá este viernes.

Ya en martes el Charlotte FC eliminó a Houston Dynamo en un cruce entre franquicias estadounidenses. En el Shell Energy Stadium, en Texas, se impuso por 2 a 1 con goles del norteamericano hijo de ghaneses Patrick Agyemang y el brasileño Micael dos Santos Silva en contra de su arco, mientras que el Houston Dynamo se había puesto en ventaja a través de Corey Baird..

Inter Miami, consiguió su boleto a cuartos de final el domingo tras imponerse a Dallas por 5 a 4 en la tanda de penales, luego de un emotivo y vibrante empate 4 a 4, con dos goles del argentino Messi en tiempo regular (uno de tiro libre) y otro más en la definición desde el punto de penal.

El próximo rival del equipo de la Florida será el equipo de Carolina del Norte que dirige el italiano Christian Lattanzio y se jugará el viernes a las 21 en el estadio Drive Pink de Fort Lauderdale, donde el Inter volverá a oficiar de local seguramente con otro lleno total.

Charlotte cuenta en su plantel con el delantero argentino Enzo Copetti, ex Racing Club de Avellaneda y Atlético Rafaela, el defensor central uruguayo con pasado en la selección oriental Guzmán Corujo, ex Nacional de Montevideo, y el arquero mexicano Pablo Sisniega, sus tres principales figuras. No obstante, Copetti, nacido hace 27 años en Roque Sáenz Peña, Chaco, no llegaría a tiempo para poder jugar el viernes debido a que está en plena recuperación de una lesión muscular en el muslo izquierdo y no juega desde el 20 de mayo en la derrota como local de Houston ante Nashville SC por 2 a 1 en el estadio Bank of América por la jornada 14 de la MLS.

Ambos equipos se enfrentarán dos veces en nueve días cuando el 20 de agosto se crucen nuevamente al sur de la Florida por la jornada 23 en la reanudación de la temporada regular de la Major League Soccer.