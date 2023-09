Dopaje en el deporte: le dieron cuatro años a Simona Halep

La rumana Simona Halep, ex número 1 del tenis femenino y dos veces campeona de Grand Slam, fue suspendida cuatro años por dos infracciones contra el reglamento antidopaje. La jugadora de 31 años estaba con la sanción desde octubre del 2022 y, tras la apelación, el fallo quedó firme.

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmó este martes que la jugadora de rumana seguirá sancionada por dopaje, con tiempo a cumplir de 4 años, que puede ser reducida si reconoce su culpabilidad.

A la ex 1 del ranking de la WTA, le encontraron rastros de Roxadustat a finales de agosto de 2022 durante el US Open. La sustancia, estimula la producción de glóbulos rojos, y se usa para tratar la anemia y los problemas renales.

La ganadora de Roland Garros en 2018 y de Wimbledon en 2019, emitió en aquel entonces un comunicado en el que sostuvo que nunca consumió drogas para sacar ventaja de manera deliberada: “Hoy comienza el partido más duro de mi vida: una lucha por la verdad. A lo largo de toda mi carrera, la idea de hacer trampa ni siquiera se me pasó por la cabeza, ya que va totalmente en contra de todos los valores con los que me han educado. Pelearé hasta el final para probar que nunca he tomado deliberadamente una sustancia prohibida, y estoy segura de que tarde o temprano la verdad estallará”.

Por lo pronto, los deportistas pueden obtener una reducción en su sanción si admite la falta y aceptan su sanción. En su caso, en principio es hasta octubre del 2026.