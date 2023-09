River visita en Liniers al necesitado Vélez

Con dos realidades diferentes encararán el partido de esta noche por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional, Vélez Sarsfield y River Plate. Encuentro que será transmisión de las emisoras del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5 a partir de las 21.

Los de Liniers llegan en un momento difícil desde lo institucional y en lo deportivo, luchando por salir del fondo de la tabla anual para no complicarse y zafar del descenso. El fin de semana pasado cayó con Independiente en Avellaneda por 2 a 1 sobre el final, tras el polémico penal que terminó convirtiendo Matías Giménez Rojas, y ahora intentará recomponerse con su gente ante el último campeón.

En cambio, River Plate no tiene más competencias en el horizonte en el 2023 que la Copa de la Liga Profesional, eliminado en Copa Libertadores y Copa Argentina este sábado, desde las 21.30, buscará dar otro paso más tras la goleada a Barracas Central el domingo pasado.

Luego del sacudón en la Copa Libertadores, donde fue eliminado por Inter de Porto Alegre en octavos de final, volvió a la victoria con un contundente 5 a 1 ante "El Guapo" en el Monumental, el Millonario llega envalentonado a Liniers y con el objetivo de seguir pisando fuerte ante un conjunto local que atraviesa un duro presente Para mantenerse por la seguidilla del triunfo, a priori la intención de Martín Demichelis es no meter mucha mano en el equipo que viene de dar una buena presentación el último fin de semana, sobre todo teniendo en cuenta que seguirá sin poder contar con piezas claves como Leandro González Pírez, Paulo Díaz y Rodrigo Aliendro. A esta hora la chance más concreta de acuerdo a la información que surgió de los entrenamientos en el River Camp es que haya una variante ofensiva en el once. Lo que debe terminar de decidir el entrenador es si juega desde el arranque Manuel Lanzini -en ese caso repetiría el once- o vuelve a la titularidad Ignacio "Nacho" Fernández.

Probable Formaciones

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Lautaro Gianetti, Valentín Gómez, Elías Gómez; Yeison Gordillo, Juan Ignacio Méndez, Claudio Aquino; Gianluca Prestianni, Braian Romero y Francisco Pizzini.

River Plate: Franco Armani; Santiago Simón, Emanuel Mamanna, Ramiro Funes Mori, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz; Agustín Palavecino, Manuel Lanzini o Ignacio Fernández, Esequiel Barco; y Miguel Borja.

Hora de Inicio:21:30

Árbitro: Pablo Echavarría.

Estadio: José Amalfitani.