Cómo es actualmente el ranking de las marcas deportivas

Las marcas deportivas van tomando cada vez más fuerza en el mundo de la moda actual. La estadounidense Nike continúa reinando como marca de ropa más valiosa del mundo por noveno año consecutivo. Según el informe Apparel 50 2023 de Brand Finance, que valora en 31.307 millones de dólares a la multinacional americana de ropa y equipamiento deportivo.

Las empresas multinacionales relacionadas con el deporte, también tienen su tabla de posiciones. Arriesgan dinero año a año, temporada tras temporada, eligen franquicias, clubes, equipos, entidades, deportistas, disciplinas, estadios, para apostar y seguir engrosando sus arcas. A veces sale bien, otras no tanto.

En el sector deportivo le sigue Adidas, la marca que nació en Alemania y que ahora es propiedad de un jeque qatarí, número 5 de la lista por segundo año consecutivo tras mejorar un 7% su valor de marca, hasta 15.660 millones de dólares. Dentro del mismo ámbito, entre las 50 marcas de ropa de mayor valor también se encuentra la multinacional canadiense Lululemon, que escaló cinco puestos con respecto al año pasado, hasta la posición 16, tras incrementar su valor de marca un 30%, hasta 5.500 millones de dólares.

Anta Sports retrocedió de la posición 17 a la 26. Hasta la posición 27, en cambio, subió Under Armour, que registra un incremento interanual del 6%, hasta 3.700 millones de dólares. Por debajo también aparecen marcas deportivas como The North Face, en la posición 28; Skechers, en la posición 32; Fila, en la posición 34; Li Ning, en la posición 42; o New Balance, que irrumpe en el ranking y aparece en la posición 51. El valor de marca de esta última empresa ha crecido un 24% en el último año, hasta 1.700 millones de euros.

Fuente Marketing Deportivo