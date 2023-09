El Inter de Miami, sin Messi, igualó el clásico "Del Sol"

Con la ausencia sabida del argentino Lionel Andrés Messi, el Inter Miami empató 1 a 1 con Orlando City en el marco de la fecha 34 de la Major League Soccer (MLS), en una nueva edición del Clásico del Sol. En el Orlando City Stadium, el elenco dirigido por el rosarino Gerardo Martino no pudo contar con el capitán de la selección argentina.

Después de un mal primer tiempo, Inter Miami, que tuvo a los argentinos Tomás Avilés y Benjamín Cremaschi de titulares y el ingreso en el complemento del ex Colón de Santa Fe Facundo Farías, se puso en ventaja a los siete minutos de la segunda parte con un tanto de David Ruiz. El local llegó a la igualdad que merecía a los 21 por Duncan McGuire y después de una asistencia de Martín Ojeda, quien fue suplente al igual que Ramiro Enrique y Gastón González, quienes también ingresaron. En tanto, el ex Racing Rodrigo Schlegel fue titular.

Inter Miami suma 32 puntos y se mantiene penúltimo en su conferencia, a cinco de Montreal y New York FC, los últimos en ingresar al repechaje para los playoffs. El equipo del "Tata" tiene un partido menos que el primero y dos que el segundo. Orlando City tiene 51 y es escolta de Cincinnati (62).

En cuanto a Messi, luego de regresar de la doble fecha de Eliminatorias con la Selección Argentina, en la que no participó del último duelo con Bolivia, el rosarino sumó minutos en el triunfo ante Toronto FC por 4 a 0, pero tuvo que ser sustituido en el primer tiempo debido a que se resintió de la molestia en el isquiotibial derecho que lo tiene a maltraer. Es a partir de esto que se realizó estudios y estos diagnosticaron que no sufrió una lesión muscular. Tan solo es únicamente, como se dijo con anterioridad, la molestia que hizo que se ausentara ante Bolivia con Argentina y ante Atlanta United tras su retorno a Estados Unidos. Messi paró esta jornada para intentar llegar de la mejor forma posible para la final de la US Open Cup en la que Inter Miami buscará el segundo título de su historia ante Houston Dynamo. El duelo será el miércoles 27 de septiembre, con la televisación de TyC Sports.