Belleza de Arteaga finalizó la cuarentena y ya dejó Miami

La yegua Belleza de Arteaga, la sensación del turf argentino, ya cumplió la cuarentena exigida por el gobierno de los Estados Unidos para el equino en Miami y ya fue traslada a Wellington, también en el estado de La Florida, y se encuentra en en el Valiente Polo Center, un complejo de Bob Jornayvaz, dueño de la escudería, Valiente, es de las organizaciones top del planeta de polo en infraestructura con negocios en minería, gas, mercado inmobiliario, cinematografía y crianza de caballos. Es nada más ni nada menos que el patrón de Adolfo Cambiaso, el jugador argentino de polo, considerado como el mejor jugador del mundo en la actualidad y uno de los máximos referentes en la historia de este deporte.

La alazana que es propiedad de la familia Valenzuela de Chos Malal, se alista para participar de la Breeders’ Cup, el 4 de noviembre, en Santa Anita Park, California, cuando se corra uno de los 14 Grupo 1 del enorme festival estadounidense, el Distaff (G 1).

Ya se encuentran en Estados Unidos, Eduardo "Cacho" Valenzuela, dueño del Stud Chos Malal, que agotó todos los recursos para cerrar los trámites y que permitieron que la yegua pudiera viajar al país del norte, junto a Juan Franco Saldivia, que también cuida caballos de carrera en la caballeriza del stud del reconocido Roberto Pellegatta, que se preocupó por gestionar el lugar en el que el animal que nació en Santa Fe hizo su cuarentena.

En el cuidado de Belleza de Arteaga están como peón Cristian Rey, recomendado por Juan Pablo Quiroga, veterinario de "Adolfito" Cambiaso. Saldivia está satisfecho porque la yegua se muestra mejor de lo que esperaba en este momento: “Estamos bastante bien teniendo en cuenta el viaje. La encontré bien de ánimo, con algunos kilos menos, como es lógico, si se tiene en cuenta que además la había floreado 2000 metros el día antes. Y ya está comiendo bien”. Y agregó sobre la tarea de este momento, previo al viaje de cinco horas a Los Ángeles, el sábado próximo que “la estoy entrenando, hay que entender que estuvo siete días parada; trota de tiro, mañana y tarde. El sábado vamos a incorporamos al equipo de Marcelo”. Se refiere a Polanco, el entrenador chileno que estuvo a nada de ganar esta carrera el año pasado con la argentina Blue Stripes, de Pozo de Luna. “Ya hace dos meses que la vareo con montura y le doy la alimentación que tiene acá, que es muy buena. Estamos trabajando para que tenga el mejor bienestar, que esté bien y que tenga el mejor resultado posible”.

En tanto, "Cacho" Valenzuela, que está alojado junto con el entrenador a 100 metros del box de la yegua criada en el Haras Juan Antonio, dentro del mismo centro equino comentó que "nos entusiasma ella, anoche comió bárbaro”. Luego el del norte de la provincia de Neuquén aseveró que "la realidad es que estamos bastante bien. Pensé que la iba a encontrar más decaída por el viaje. Hago todo esto porque es algo que esperé siempre, nunca quise vender a la yegua por eso; estamos disfrutando”. Valenzuela dice que se convirtió casi en un asistente del cuidador, "me manda Juan, me dice hacé esto, hacé esto otro”, comenta risueñamente y se divierte con el dato. Más adelante acotó que “soy burrero de alma, lo vivo así en la Argentina. Mi viejo siempre tuvo algún caballito; él era policía, no estaba en el turf. Tuvimos una yegüita, la llevábamos con mi hermano a la cancha cuando éramos chicos. Mi nietito Felipe, de un año y medio, y la hermanita, Roma, de 4, miran las carreras”. También Jorge, el papá de los chicos, tiene que ver con esa influencia".

Si Belleza de Arteaga llega 8 puntos “va a hacer un buen papel”, confían dueño y preparador, por ahora pensando en cómo se resolverá la cuestión del jockey, porque William Pereyra aún no obtuvo su visa. “Jony tiene cita en la embajada en estos días. Siempre quise respetar el equipo. Al peón no se la dieron. Si no viaja el jockey, vamos a seguir las indicaciones que nos diga Marcelo”, explica "Cacho". El trasandino Polanco tiene ya hablado a su compatriota Héctor Berríos, encumbrado desde que cambió Florida por California, como jinete de confianza.

“Anoche hicimos un asado”, comenta Valenzuela, para confirmar lo cómodo que se encuentran en un predio que Saldivia ya conocía. “En esta época, Belleza es el único caballo acá”, agrega.

Lo que está claro es que la defensora de Chos Malal fue a Estados Unidos a competir. Como también lo es una frase final de Saldivia, "esto es un regalo; Belleza de Arteaga nos dio mucho y conociéndola estoy seguro de que está para dar todo”.

Fuente: Gusts González Turf