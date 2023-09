Belleza de Arteaga ya está en Estados Unidos

Tras idas y vueltas, dimes y diretes, operaciones mediáticas de varios medios de prensa nacionales que buscaron más el sensacionalismo que indagar sobre la propia noticia, la yegua Belleza de Arteaga, el mejor caballo del país en la actualidad, propiedad de la familia Valenzuela de Chos Malal viajó en la semana a los Estados Unidos. Ya esté en Miami, donde realizará nueve días de la cuarentena que exige para un animal el país del norte. Será una embajadora argentina y correrá en la Breeders’ Cup -que se llevará a cabo 3 y 4 de noviembre- en Santa Anita Park, hipódromo de pura sangre en Arcadia, California,para la 40ª edición del Campeonato Mundial, donde se distribuirán 31 millones de dólares en premios.

Los dueños del Stud Chos Malal Eduardo "Cacho" y Jorge Valenzuela mantuvieron una charla exclusiva con el equipo periodístico de Grito Sagrado el programa de Deportes que se emite por el Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital a través de AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7 y Canal 24/7 de Noticias en Canal 6 de Cablevisión Digital y Canal 17 en Davitel.

Los propietarios de la yegua nacida y criada en la pequeña localidad santafesina de Arteaga consiguió un récord de 11 triunfos oficiales sobre 23 carreras. Tiene 5 años y una actualidad fabulosa. Se ha convertido en una máquina de ganar, y tomo preponderancia en los medios. Finalmente, la Aduana que había frenado dos solicitudes de salida temporal por las cotizaciones y ahora la avaló por un valor de 820.000 dólares. Marovi S.A, que tiene un contrato de representación con Valenzuela, declaró una nueva exportación temporal y presentó un seguro de caución por 70.000 dólares.

Hija de Cosmic Trigger y nieta de Footstepsinthesand, la yegua fue puesta en valor por el grupo de neuquinos que le encontraron la vuelta y lograron que sea una campeona, no hay dudas al respecto.

Eduardo Valenzuela aseguró que "estuvimos mal asesorados, porque con el desconocimiento se cometen errores. La gente de Aduana y AFIP tenían razón, asumimos eso. Hicimos todo lo que ellos exigían, y se logró la salida transitoria de la yegua. Fue una semana con muchos trámites" y luego agregó "si hubiera habido algo raro, fuera de la ley, no le habrían permitido salir del país. No somos evasores, ni delincuentes".

El equino esta en Miami, donde viajó vía aérea desde Buenos Aires con una escala en Quito, lo que alargó el viaje. En Estados Unidos la cuidara el chileno Marcelo Polanco, reconocido entrenador que trabajará con Belleza de Arteaga en el stud que tiene La Dolfina en el estado de La Florida donde se crían y alojan caballos de polo, pero también hay una unidad de negocios de Adolfo Cambiasso da caballos de carrera.

Los Valenzuela estarán viajando la semana venidera con destino a Santa Anita en Arcadia, California junto a Juan Saldivia, habitual responsable de la yegua en Argentina, de cara a la cita de noviembre.

Sobre el jockey que comandará a la alazana, la idea es que sea William Pereyra, que la semana venidera tiene turno en la embajada para conseguir la visa de ingreso y permanencia en Estados Unidos. "Si no puede viajar, seguramente Polanco nos va a recomendar y conseguir un jinete de jerarquía".

La palabra de Eduardo "Cacho" y Jorge Valenzuela en Grito Sagrado. Los propietarios de Belleza de Arteaga aclararon todo.

Finalmente, dijeron "estamos viviendo una historia como para hacer una película. de un stud de Neuquén a 1600 kilómetros de Buenos Aires, vamos con un caballo al Mundial en Estados Unidos, se nos cayó un lagrimón", admitieron padre e hijo en los medios de Neuquén capital

Los Valenzuela vivirán una experiencia inédita, increíble, inesperada e inusitada para la cátedra. Por allí, no cayó bien en el ámbito del turf nacional, acostumbrado a nombres rutilantes, stud con tradición y apellidos de alcurnia. Los del norte neuquino ya ganaron y lo disfrutarán hasta el último segundo, más allá de alguna mano negra que "metió la cola" e intentó impedir la sensación de los últimos tiempos estuviera en California. No lo lograron. Belleza de Arteaga ya esta en Estados Unidos y como no dejó nunca de sorprenden, no sería extraño que pudiera dar otro batacazo.