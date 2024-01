Rally Dakar 2024: Rostan completó la Maratón y sigue en competencia

El piloto neuquino Juan Santiago Rostan pudo superar la exigencia más compleja del Rally Dakar 2024, la etapa 48 horas denominada Maratón que se disputó entre jueves y viernes, en pleno desierto de Arabia Saudita y con tramos sin asistencia. En tanto, en la categoría Challenger, el pampeano de Colonia 25 de Mayo, David Zille (Can Am), radicado en Neuquén, y su acompañante Sebastián Cesana no pudieron cumplir con el objetivo en el Empty Quarter. Debieron desertar por inconvenientes en el motor de su UTV y se reengancharán a partir del domingo para completar la prueba.

Después de completar la primera parte de la sexta etapa y pasar la noche en uno de los siete campamentos asignados, Juan Santiago Rostan retomó la segunda parte llegando sin problemas a la meta y ubicándose en el puesto 38°, para quedar ubicado 41° en la clasificación general. Después de seis etapas y de disfrutar del descanso en Riyahd, donde los participantes desembarcaron en avión. Rostan compartió el vuelo con el francés Stephane Peterhansel, apodado “Monsieur Dakar” el piloto más laureado de la competencia con 14 coronas (seis en motos y ocho en autos).

En cuanto al pampeano Zille comento que "entramos en la etapa con problemas en la bomba. Eso hizo que perdiéramos ritmo, porque el auto no tenía potencia para trepar las dunas y eso hizo que nos retrasemos. En la etapa seis hicimos un buen ritmo hasta el kilómetro 160, que rompimos una correa. El hecho de bajarse y cambiarla hizo que perdiéramos un poco el ritmo. Luego rompimos otra y en el kilómetro 360 el auto se paró. No sabemos si es un problema eléctrico o mecánico. No lo pudimos arreglar así que nos quedamos afuera del Dakar", se lamentó, aunque el domingo el binomio se podrá reenganchar para completar la travesía, sostuvo en redes sociales.

Este sábado será día de descanso, y el domingo vuelve la acción con el séptimo parcial entre la capital de Arabia Saudita y Al Duwadimi, con 873 kilómetros, de los cuales 488 kilómetros serán cronometrados, con gran exigencia.