Lionel Messi no asistirá a los premios The Best: los motivos

The Best: Messi no asistirá a la gala .

A pesar de ser nominado y considerado como finalista, Lionel Messi optó por no viajar a Londres y será la gran ausencia en la ceremonia de los premios The Best. Según informes de DirecTV Sports, el futbolista argentino tomó esta decisión, y no se sentará junto a Erling Haaland y Kylian Mbappé en la expectativa del anuncio del ganador.

Se especula que la razón detrás de esta ausencia podría ser que Messi tuvo conocimiento previo de que no sería galardonado, lo cual habría influido en su decisión de no participar en el evento.

PREMIOS THE BEST: HAALAND ES FAVORITO

La gala de los premios The Best, que se llevará a cabo este lunes, está destinada a honrar a los mejores futbolistas y entrenadores del mundo. La incertidumbre recae en la elección entre el destacado goleador de la temporada, Erling Haaland, y la posibilidad de otorgarle el galardón por última vez a Leo Messi. Por otro lado, Aitana Bonmatí, quien tuvo una temporada perfecta, se presenta como una certeza para recibir honores.

Después de tres ediciones virtuales debido a la pandemia y un año en Milán, los premios The Best regresan a Londres, donde se celebraron las ediciones de 2017 y 2018, pero con un cambio de escenario al pasar del London Palladium al Apollo, un lugar habitual de conciertos que albergó artistas como Queen, Black Sabbath, Iron Maiden, Bruce Springsteen y David Bowie.

El Apollo, con capacidad para alrededor de 5.000 espectadores y ubicado a orillas del Támesis, cerca de Stamford Bridge y Craven Cottage, será testigo de la posible última gran distinción en la carrera de Leo Messi.

El argentino figura entre los tres nominados al mejor jugador, junto a Haaland y Kylian Mbappé. Su nominación no está exenta de polémica, ya que este premio abarca el período entre el 19 de diciembre de 2022 y el 20 de agosto de 2023, en el cual Messi logró éxitos en la Ligue 1 con el Paris Saint-Germain, se convirtió en el máximo asistente del equipo en la liga francesa y se unió al Inter de Miami en la MLS, donde ganó la Leagues Cup, su primer título en Estados Unidos.

La incertidumbre radica en si estos logros son suficientes para premiar a Messi, quien ya se llevó el Balón de Oro el pasado octubre, teniendo en cuenta que este premio no contempla el Mundial de Catar. Por otro lado, Haaland, con sus impresionantes 52 goles en 53 partidos y su destacado rendimiento, se presenta como un fuerte contendiente.

El noruego es el favorito gracias a su excepcional temporada anterior, rompiendo récords en la Premier League, siendo el máximo goleador de la Champions League y contribuyendo al exitoso desempeño del Manchester City. Kylian Mbappé, con 41 goles en 43 partidos con el PSG, queda en un tercer plano, sumando otro título de la Ligue 1 a su palmarés.