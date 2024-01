El título pendiente que no podrá ganar Lionel Messi en 2024

Lionel Messi, a sus 36 años, demuestra ser un competidor incansable que busca seguir ganando, a pesar de haber conquistado títulos como la Copa Mundial, la Copa América, la Champions League y ocho Balones de Oro, entre otros. Su determinación es evidente incluso en partidos amistosos, y su paso al Inter Miami no fue para tomarse un descanso, sino para mantener su pasión por el juego. La Pulga no conoce el concepto de vacaciones cuando se trata de su dedicación al fútbol.

En las últimas semanas, hubo un intenso debate sobre la posibilidad de que Messi no participe en la próxima edición de la US Open Cup, el torneo más antiguo de América, donde las Garzas fueron subcampeones recientemente. Con Messi en el equipo dirigido por Gerardo Martino, lograron eliminar a Cincinnati en las semifinales y llegar a la final, pero su ausencia cambió la dinámica del equipo.

A pesar de que el partido decisivo se llevó a cabo en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, el hogar del Inter Miami, la franquicia rosa perdió ante el Houston Dynamo en ausencia del capitán de la Selección Argentina. Messi no estuvo disponible debido a una lesión sufrida con la Albiceleste, que le impidió participar en varios encuentros en Estados Unidos. Según Bolavip, la decisión final de la Federación de Estados Unidos es que este torneo sea disputado por clubes de la MLS NEXT Pro. En otras palabras, Leo no tendrá la oportunidad de buscar revancha en la final que su club no pudo ganar.