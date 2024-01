Agresión sexual: Dani Alves volverá a cambiar su testimonio

Dani Alves enfrentará a la justicia en pocos días tras haber sido acusado de abusar sexualmente de una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton, en Barcelona, el 30 de diciembre de 2022. Aparentemente, la estrategia del futbolista brasileño y sus abogados será volver a cambiar su versión de los hechos, algo que de realizarse sería la quinta vez que lo hace en lo que va del proceso.

Lo que trascendió sobre la estrategia de Dani Alves y sus asesores legales con el objetivo de atenuar la pena es que el jugador declarará que estaba alcoholizado en el momento donde transcurrió la violación de la que se lo acusa, y que en realidad no tiene demasiados recuerdos de lo sucedido. Otra de las cosas que trascendió es que aparentemente su pareja, Joana Saenz, se involucrará en el juicio declarando en favor de su marido. La fiscalía pidió 9 años de prisión para el futbolista.

En su última declaración, y tras negar el relato de la denunciante, Dani Alves confirmó que tuvo relaciones sexuales con la víctima, pero que esto fue bajo consentimiento. La situación del brasileño es complicada: aguarda el juicio en prisión preventiva desde hace un año, ya que en enero de 2023 ingresó en el centro penitenciario Brians 2 de Barcelona. Pese a varios intentos de recuperar la libertad durante todo ese tiempo, ninguno prosperó.

Cuando se conoció la denuncia, Alves dijo que no conocía a la mujer que lo acusó. En su segunda declaración admitió meterse con ella un baño del boliche Sutton, pero que no ocurrió nada. Cuando la víctima presentó pruebas biológicas, el ex jugador del Barcelona afirmó que sólo hubo sexo oral, mientras que, finalmente, y con más pruebas contundentes en su contra, terminó dando esta versión de las "relaciones sexuales consentidas” alegando que había mentido para ocultarle la infidelidad a su pareja.

El día de lo ocurrido y tras retirarse de la discoteca Sutton luego de ser agredida sexualmente, la víctima prestó declaración esa madrugada. La derivaron a realizarse los exámenes al Hospital Clínic y allí se constató que presentaba lesiones correspondientes con la acusación descripta y evidencias de agresión sexual. Dos días después formalizó la denuncia, y el 20 de enero de 2023 se presentó nuevamente a declarar, contando los hechos sin modificar el relato de la primera vez.

Alves lleva casi un año en prisión preventiva sin posibilidad de fianza, ya que la jueza de la causa consideró que había un alto riesgo de fuga porque Brasil, país de origen del futbolista, no participa del tratado de extradición con España. Tras el mencionado pedido de 9 años de cárcel por parte de la fiscalía, la ex figura del Barcelona y la selección brasileña buscará que el veredicto arroje una pena menor.