Arrancó la pretemporada y la "era Noto" en Cipolletti

El plantel del Club Cipolletti arrancó este lunes a la mañana con la pretemporada de cara al Torneo Federal A 2024 que se pondrá en marcha el fin de semana del 23 y 24 de marzo venidero. El campo de juego de La Visera de Cemento, que presentó un piso casi deplorable, desde a las 9 se presentaron 26 jugadores y el flamante cuerpo técnico que lidera el marplatense Gustavo Noto junto al resto del cuerpo técnico que conforman el preparador físico el Profesor Federico Grill, el ayudante de campo Fabricio Caputi y el entrenador de arqueros Nicolás Lagos, y de esta manera se puso en marcha el trabajo para encarar la temporada.

En total, formaron parte de la práctica 26 jugadores, los arqueros, Facundo Crespo, Juan Torralba y Alex Verón, los defensores, Manuel Berra, Damián Jara, Matías Kucich, Yago Piro, Fernando Cosciuc, Boris Magnago, Tomás Páez, Ignacio Montero, Jeremías Langa, Sebastián Pradena, y con la ausencia consensuada del entrerriano Leandro Wagner, que se sumará en un par de dias. Los volantes, Lucas Argüello, Laureano Tello, Alex Díaz, Denis Lara, Mauricio Quilodrán, Sergio Ranquehue y Jair Ibáñez y los de delanteros, Juan Martín Amieva, José Antonio Michelena, Juan Ignacio Fernández, Alan Gutiérrez, Santiago Jara y Nicolás Iachetti.

La novedades salientes fueron la incorporación del delantero Juan Ignacio Fernández que llegó proveniente de Racing de Olavarría que hasta hace 8 días jugó el Torneo Regional Amateur 2023/2024 y la presencia, tal como lo había solicitado el director técnico, del volante Lucas Argüello y del delantero José Antonio Michelena, que están muy cerca de solucionar el tema económico y seguirán en la institución.

Luego de la práctica, en el mismo campo de juego, pasado el mediodía se llevó a cabo la presentación del plantel y la primera conferencia de prensa de Gustavo Noto.

En cuanto al plantel el coach aseguró que "las primeras sensaciones son positivas. A 8 semanas del inicio del torneo contar con el 80% del plantel es algo muy importante. Tenemos un grupo de futbolistas experimentados, algunos hace 90 días están fuera de la actividad, por lo que nos va a llevar un tiempo alcanzar la intensidad y rigurosidad que queremos. Empezar con buen tiempo de antelación nos va a dar la posibilidad de ir de a poco y progresivamente llevar al grupo al ritmo que esperamos".

También confirmó que "no es la primera vez con el que tengo un contacto para venir a trabajar a Cipolletti. Desde aquella vez que me llamaron por hace unos cuantos años siempre estuve siguiendo y viendo qué pasaba en el club. Es una institución muy importante del fútbol de ascenso, no es cosa de todos los días esta posibilidad. Quiero que mi estadía acá sea con mucho trabajo y responsabilidad" aseguró el ex técnico de Alvarado, Kimberley, Unión de Mar del Plata, San Telmo y en la zona condujo a La Amistad de Cipolletti, donde llegó a la final y perdió en febrero del 2022 contra Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia.

Más adelante manifestó que "estamos muy bien, la dirigencia ha hecho un esfuerzo muy importante estos últimos 20 días tratando de conformar el plantel que queremos para ser protagonistas en el torneo. La idea es trabajar con un plantel de no más de 30 jugadores, con 8 juveniles. Tenemos hoy 27 jugadores, buscaremos uno más por línea si el presupuesto da y encontramos los nombres para estar mejor en lo deportivo. Para comenzar, con lo que tenemos hoy, es muy positivo", aunque las versiones indican que solicitó un defensor, dos volantes y un delantero más.

Aseguró sus pretensiones de "me gustaría viajar para hacer amistosos, sabemos que no es fácil. Ir tres o cuatro días a Mar del Plata (para jugar con Aldosivi, Alvarado y Otamendi, Puerto Madryn (para medirse con Guillermo Brown y/o Deportivo Madryn) o Capital Federal, donde hay decenas de equipos, y juntar dos o tres partidos, pero no lo veo sencillo. Ojala podamos hacerlo, queremos que sea con rivales de categorías superiores".

Cipolletti arrancó un nuevo año, se renueva la ilusión y los sueños reflotan en busca del ascenso a la Primera Nacional, donde hace casi 25 años que no milita.