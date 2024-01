Cipolletti arranca la pretemporada con la incorporación de Cosciuc

El plantel de Cipolletti comenzará este lunes la pretemporada física, táctica y estratégica, de cara al Torneo Federal A 2024 que organiza la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice para equipos indirectamente afiliados como es el Consejo Federal. De esta manera arrancará el ciclo del marplatense Gustavo Noto, que fue contratado como nuevo entrenador que reemplazará al saliente bahiense Darío Bonjour, que será acompañado por el Profesor Federico Grill, Fabricio Caputi será el ayudante de campo, Nicolás Lagos el entrenador de arqueros y Jorge Figueroa será el kinesiólogo.

Por otro lado, se anunció la llegada del defensor rosarino Fernando Cosciuc que cumplirá en febrero 26 años, 77 kilos, 1,82 metros, con pasado en Huracán de Parque Patricios, Brown de Adrogué, San Martín de San Juan, Deportivo Maipú de Mendoza y en el último certamen de Primera Nacional militó en Villa Dálmine de Campana. Siempre jugó en Primera División y en la segunda categoría, en los últimos 6 años, jugó 50 partidos y anotó un sol gol.

En las redes sociales Cipolletti informó la llegada del defensor de Fernando Cosciuc

#FederalA ?



El defensor Fernando Cosciuc es nuevo refuerzo albinegro y será parte del plantel 2024 ????#VamosCipo #clubcipolletti pic.twitter.com/jmtztYVH1o — Club Cipolletti (@ClubCipolletti) January 27, 2024

La actividad arrancará con los refuerzos que llegaron, los jugadores que seguirán desde el año pasado, más el agregado de varios juveniles de las formativas de la institución que vienen jugado en el equipo que milita en la Liga Deportiva Confluencia y a la espera de más refuerzos. Se dice en fuentes cercanas a los directivos y el cuerpo técnico, que se espera la finalización del Torneo Regional Amateur 2023/2024 que será en 15 días, para contratar jugadores de equipos que han llegado a instancias finales, varios serían de Kimberley de Mar del Plata, último equipo que dirigió el flamante entrenador.

Los jugadores están citados para este lunes a las 9 en el estadio, a las 10 comenzará el entrenamiento y desde las 12 se anuncia una conferencia de prensa en la sede del club. Será la primera presentación pública del nuevo ciclo, ya que cuando llegó el marplatense Noto por primera vez a la ciudad todavía no se había firmado el contrato y no solo no se le permitieron reportajes, ni notas, además que el club tampoco dejó sacar fotos del encuentro. Cipolletti comenzará entrenando en La Visera y después se trasladará al predio de Don Pedro, donde se realizarán las otras prácticas de la semana..

El torneo de la tercera categoría del fútbol nacional, se pondrá en marcha el fin de semana del sábado 23 y domingo 24 de marzo, aún la divisional no decidió el formato de disputa y hay algunos clubes que podrían bajarse por la crisis económica, factor condicionante para los dirigentes a la hora de armar el torneo. Además, resta saber cuantos equipos ascenderán desde el Torneo Regional Federal Amateur para armar las zonas correspondientes.

Hasta el momento los refuerzos confirmados son el delantero Juan Martín Amieva, el volante Laureano Tello y los defensores Matías Kucich, Fernando Cosciuc y Yago Piro, más los retornos del arquero Álex Verón y del lateral/volante Boris Emiliano Magnago..

Los que renovaron y que seguirán en el plantel 2024, son hasta el momento el volante neuquino Alex "Pope" Díaz Borda, los arqueros Juan Manuel Torralba y Facundo Crespo, el lateral entrerriano Leandro Wagner, los defensores Damián Jara y Manuel Berra Los juveniles con primer contrato son hasta el momento, Jeremías Langa, Sergio Ranquehue y Santiago Jara.

En tanto. Nicolás Iachetti estaría mañana en el arranque de las prácticas y se evaluará lo de Carin Najul que estuvo en Deportivo Roca y Tomás Páez que lo hizo en Maronese.

En tanto, el centenariense Lucas Ezequiel Argüello y José Antonio Michelena, que tienen contrato, aunque han recibido ofertas varias y analizan la situación, aunque a ambos el flamante técnico quiere se queden. Se estima que los dos continuarán

Los que se desvincularon son Fabio Cabral, el ex Talleres de Córdoba y Douglas Haig de Pergamino jugará en la Primera Nacional en el ascendido Talleres de Remedios de Escalada. El también delantero que emigró fue Jonatan Palacio, que volvió a Deportivo Madryn. Nehuén García, que llegó como refuerzo a mitad de temporada pasada y que casi no vio acción, jugará en la Primera B Metropolitana en Excursionistas.

El arquero jujeño Rafael Ferrario, que llegó a préstamo desde Huracán de Parque Patricios, y que atajó una rueda y media sin desentonar, jugará en la Liga Profesional, ya que el "Globito" lo cedió a Barracas Central. Tampoco renovó Luis Dezi, el bahiense surgido en Liniers, terminó jugando y fue titular indiscutido para el saliente técnico. El neuquino Elvis Hernández, seguirá su carrera en el fútbol chileno. Jugará en primera división en el país trasandino en Coquimbo Unido.

Por su parte, Maximiliano Franco Amarfil se fue a Nueva Chicago. A Villa Mitre de Bahía Blanca se fue el zapalino Fernando Petinerolli, que tendrá como compañeros al golero Luciano Molini y al lateral o carrilero por izquierda Ezequiel Carlos Avila, otros dos ex Cipolletti.

Diego Aguirre ya entrena en Argentino de Rosario, se sumó la salida de Ezequiel Carmona que no llegó a un acuerdo económico, más el préstamo a Platense de dos de la figuras del elenco que habitualmente juega la Liga Deportiva Confluencia, los juveniles Lucas Vázquez y Mateo Quesada. Y hay que sumar a Guillermo Funes, Laureano Doello (ya es jugador de Central Norte de Salta), Lautaro Brienzo, el chileno Schultz.