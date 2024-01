El neuquino Rostan completó la primera etapa del Dakar 2024

El piloto neuquino Juan Santiago Rostan realizó un gran trabajo en su primera gran etapa de este Rally Dakar 2024. Sorteando un primer tramo agradable y un segundo sector muy complicado por las piedras, pudo llegar a salvo al campamento de Al Henakiyah. Con más de 400 kilómetros de especial, el verdadero Dakar ha comenzado, y este sábado tuvo su bautismo de fuego en una primera etapa muy compleja, especialmente para los pilotos de moto.

Pese a que hubo abandonos que causaron revuelo en la categoría de dos ruedas, el representante patagónico logró sortear las trampas de la especial para cerrar la jornada con un buen tiempo y a un ritmo constante. En la llegada a meta, detuvo el crono en 06h 52m 09s, obteniendo el puesto 68º en la tabla de todas las motos y el puesto 42º en Rally 2.

La palabra del neuquino Rostan

“Fue una etapa increíble. Antes del kilómetro 224 apreté bastante, porque luego sabíamos que iba a haber muchas piedras. No mintieron para nada, estaba lleno de piedras volcánicas. Nunca en mi vida había visto semejante cantidad. Fue muy duro físicamente”, comenzó relatando Santiago en la llegada al campamento. Sobre la parte final, el cansancio se comenzó a sentir, por lo que Rostan cambio la estrategia: “En el kilómetro 370 escuché a mi cuerpo que estaba cansado y aflojé un poco hasta el kilómetro 413 que se terminó la etapa. No me pasó ninguna moto, pero vine más prolijo para redondear el día”

El Twitter de @carburandotv y el testimonio del neuquino

Bajar el ritmo fue la decisión correcta, puesto que con el gran ritmo del primer sector hizo mucha diferencia sobre sus rivales directos: “Superamos unas 20 motos en el clasificador. Esto es el Dakar y no es mentira que es la carrera más dura del mundo. Nunca en mi vida corrí algo así. Pude entrenar antes de venir, pero realmente desde el kilómetro 224 no se podía avanzar en primera a 20 o 30 kilómetros por hora” y agregó que "por eso la etapa se hizo larga". "Vi algunos competidores tirados también, pero hay que estar concentrados. La moto quedó espectacular, vamos a tener que retocar por las piedras, pero nada

que nos impida largar mañana”, cerró el piloto de Neuquén.

Mañana continúa la acción con la etapa 2: Al Henakiyah - Al Duwadimi (662 km total y 470 km especial).

Fuente: Luciano Schiffer – Somos Dakar