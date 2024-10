Fydriszewski, de la “canchereada” a pedir disculpas

Se jugó el cotejo pendiente de la fecha 3 de la Liga Profesional de fútbol entre Godoy Cruz y San Lorenzo, juego que se había suspendido producto de incidentes entre las barras del tomba en las tribunas. San Lorenzo lo tuvo para ganar en el final, pero Francisco Fydriszewski picó un penal que termino en las manos del arquero, desatando los enojos de compañeros y CT.

El Ciclón está a 8 puntos del descenso, y una buena victoria en Mendoza le daba aire para lo que se viene, y en el final tuvo la chance única para quedarse con los 3 puntos cuando desde los 12 pasos, pero Fydriszewski “sobró” la jugada picándola, quedando en manos del arquero.

Ante esto, el jugador se manifestó en las redes: “Quiero pedir disculpas a los hinchas de San Lorenzo y a todos mis compañeros. Sé que la forma en la que ejecuté el penal fue imprudente y perjudiqué al equipo. Trabajaré el doble para revertir la situación. ¡Vamos Ciclón!”, escribió.

Última jugada de Godoy Cruz-San Lorenzo. Penal y final. Lo pateó Francisco Fydriszewski. Así. uD83DuDC47pic.twitter.com/Xc8IfPsuP5 — VarskySports (@VarskySports) October 12, 2024

La acción tampoco cayó bien dentro del plantel, ya que medios partidarios el delantero tuvo un cruce con Chila Gómez y Jhohan Romaña en el vestuario, además de su DT Romagnoli, quién en conferencia de presa expresó su malestar “¿Cómo me voy? Me voy re caliente. Un partido que no tiene mucho análisis porque nos encontramos con un penal a lo último”.

Con este resultado, San Lorenzo suma 18 puntos y se encuentra en el vigésimo cuarto puesto de la tabla, mientras que el “Tomba” acumuló 23 puntos y se posiciona decimotercero.