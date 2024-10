El insólito penal de Fydriszewski en el empate entre Godoy Cruz y San Lorenzo

Solo jugaron 43 minutos en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en la reanudación del partido suspendido entre Godoy Cruz Antonio Tomba y San Lorenzo de Almagro por la Liga Profesional, dejó un final dantesco. Luego de que Jorge Baliño sancionó un dudoso penal para "El Ciclón", Francisco Fydriszewski intentó picarla y su remate fue tapado por el arquero Franco Petroli. Tras el cierre, los jugadores entraron en una pequeña batahola, que se disipó rápidamente.

Todo se desencadenó a los 22 minutos de un breve segundo tiempo que se llevó a cabo en la provincia cuyana, luego de que el choque del pasado 25 de mayo fuera suspendido por graves incidentes desatados en la tribuna del Tomba. A sabiendas de que ya no quedaban muchas vueltas en el reloj, Elías Báez sacó un lateral al área como si fuera un centro desde la banda izquierda. La pelota le cayó al ex-Barcelona de Ecuador, que se la dejó de pecho a Nahuel Barrios. "El Perrito" sintió un leve contacto en la espalda, se tiró y el árbitro cobró la pena máxima.

Fydriszewski, que jugaba se tercer partido con la camiseta de Ciclón, se hizo cargo de la ejecución. El delantero eligió picársela al arquero del cuadro mendocino, pero su tiro fue tan suave que el golero tuvo tiempo suficiente para volver sobre sus pasos y atrapar el balón.

El jugador de San Lorenzo de Almagro Francisco Fydriszewski fue tendencia en redes sociales por la forma que ejecutó el penal

"Fydriszewski":

Por el penal que falló en el empate de San Lorenzo con Godoy Cruz pic.twitter.com/sFJnl6fGk3 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 12, 2024

De esta forma, el "Polaco" desperdició la chance de darle un triunfo a los Gauchos de Boedo que los hubiera alejado de la pelea por el descenso. Ahora, el elenco de Leandro Romagnoli se ubica en la 18° posición, a seis puntos de Barracas Central, el último del campeonato. Además, le permitió al Tomba llegar a su octavo partido consecutivo sin conocer la derrota en casa.

Este empate concluye una semana para el olvido en las entrañas del Nuevo Gasómetro, que había empezado con la caliente discusión entre el presidente Marcelo Moretti y el vocal Néstor Ortigoza en una reunión de Comisión Directiva. El mandamás volvió a insistir en la presentación de la renuncia al cargo del ex volante, investigado por la Justicia a raíz de una grave denuncia por violencia de género contra su ex pareja, Lucía Cassiau.

Si bien nunca se entendieron los motivos, los jugadores de San Lorenzo y Godoy Cruz terminaron metidos en una gresca final carente de sentido, cuando el resultado ya estaba definido. Los auxiliares de cada cuerpo técnico intervinieron para que la situación no pasara a mayores y se retiraran a los vestuarios sin sanciones en la planilla.

El director técnico de San Lorenzo cuestionó la secuencia en la que los futbolistas decidieron cambiar al encargado original de ejecutar. "Jugué 20 años y está designado un jugador. Era y es Iker (Muniain, que ya había metido uno ante Banfield en la fecha 16). Pero en la cancha decidieron ellos. Uno no está en la cabeza de los jugadores. Si sé que la va a picar, le digo 'no lo hagas'. Son decisiones". "Hay que entender la situación en la que estamos y el club en el que estamos. Hay que remarcar esto y la situación que nos jugamos. No hay análisis", concluyó.