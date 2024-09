El presidente de San Lorenzo, con todo contra Ortigoza: "Si no renuncia, vamos a sacarlo"

Moretti quiere a Ortigoza afuera. El presidente de San Lorenzo aseguró que el ex jugador y actual dirigente no le respondió al club tras el comunicado pidiendo su renuncia, y que lo echarán si no accede a salir del Ciclón por su cuenta.

La interna dirigencial sigue dando que hablar en San Lorenzo, y luego de la difusión de los videos de Néstor Ortigoza agrediendo a su ex mujer delante de uno de sus hijos, el que tomó la palabra fue el presidente Marcelo Moretti, quien mantiene una tensa relación con el ex jugador y actual dirigente del Ciclón. El mandatario habló de la situación del ídolo azulgrana, afirmando que no tuvo respuesta de su parte y que la intención es removerlo de sus funciones en la institución.

Después de una visita al Papa Francisco en el Vaticano, quien comanda San Lorenzo desde fines de 2023 se expresó contundentemente sobre la situación del actual vocal del club: "Nos sorprendió, pero rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar", expresó.

Además, Moretti contó que Ortigoza todavía no dio ninguna respuesta luego del comunicado oficial del club solicitando su renuncia: "Él no respondió. Uno lo respetaba como ídolo, porque en San Lorenzo a los ídolos se los respeta, pero este es un asunto personal que debemos manejar con mucho cuidado. El protocolo vigente en el fútbol argentino es claro", sostuvo el mandatario, cuya relación con el ex volante azulgrana se rompió luego de un cruce mediático entre ambos que terminó con el actual vocal, que estaba a cargo del fútbol profesional, siendo removido de esta responsabilidad.

La situación de Ortigoza y su ex pareja

En agosto, el ídolo de San Lorenzo y su mujer Lucía Cassiau se denunciaron mutuamente por lesiones agravadas. Debido a esto, la Policía Bonaerense allanó la casa de Canning donde la pareja vivía y secuestró dos armas, a nombre de la mujer. Mientras el proceso de separación entre ellos continúa, la situación se reflotó ayer, al conocerse tres videos donde se observan agresiones de Ortigoza a su ex mujer frente a uno de sus hijos.