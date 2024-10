Boca y una nueva polémica: Medina pidió no jugar ante Gimnasia

Pidió no jugar. Medina está descontento con la no respuesta de Boca tras la oferta del Fenerbahçe y le solicitó a Gago no jugar ante Gimnasia.

Se suman los problemas para Boca de cara a un partido clave. Cristian Medina le pidió a Fernando Gago no jugar ante Gimnasia (LP) ya que no está conforme porque el club no cerró su venta al Fenerbahçe, algo que hace más de un mes parecía cerrado pero finalmente no se acordó. Ante la no respuesta de la directiva boquense tras una nueva oferta del club turco, el volante de 22 años pidió no formar parte del duelo de hoy por los cuartos de final de Copa Argentina.

El conjunto de Turquía hizo llegar esta semana una nueva oferta por Medina, con la intención de que llegue en enero de 2025. La propuesta es de 10 millones de dólares por la totalidad del pase, otros cinco por objetivos y una plusvalía del 20% por una futura venta para el club de La Ribera. No obstante, la CD encabezada por Juan Román Riquelme todavía no dio una respuesta, lo que generó malestar en el jugador, al que le habían prometido venderlo en el próximo mercado de pases.

La realidad es que desde Boca creen que la propuesta es insuficiente, sobre todo porque no el club europeo pretende realizar el pago en una cuota de USD 2.800.000 y abonar el resto hasta 2027. Más allá de eso, la CD está abierta a negociar. La cláusula de rescisión de Medina es de 15 millones de dólares y su contrato vence en diciembre del 2027.