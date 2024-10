El Quimey Stand Up Paddle, la actividad que es furor en Neuquén

Quimey Sup nueva alternativa deportiva en Neuquén.

Neuquén es un paraíso natural que invita a explorar sus aguas cristalinas, y una de las opciones es a través del Stand Up Paddle (SUP). Gabriel Rivera es prestador turístico habilitado por el Ministerio del Turismo del Neuquén y fundador de Quimey Sup, ha dedicado su vida a esta emocionante actividad acuática.

Apasionado desde niño por el canotaje y el rafting, Gabriel se adentró en el mundo del SUP hace años, cuando apenas comenzaba a hacerse popular en el mundo. Con perseverancia y formación constante, se convirtió en instructor nacional e internacional, convirtiendo su pasión en un emprendimiento familiar que hoy ofrece experiencias únicas en la cuenca del río Limay y el río Neuquén.

El SUP es una actividad accesible para todas las edades, perfecta para disfrutar del entorno natural de Neuquén. Desde principiantes hasta expertos, todos pueden aprender a remar sobre una tabla diseñada para la estabilidad y el equilibrio. En un entorno seguro, los instructores guían a los participantes desde los primeros pasos, ya sea arrodillados o de pie, brindando herramientas y técnicas para navegar con confianza.

Para Gabriel, Neuquén destaca por su abundancia de espejos de agua, lo que la convierte en el lugar ideal para practicar SUP. Cada rincón, desde calmas lagunas hasta desafiantes corrientes, ofrece una experiencia única que se adapta al nivel de habilidad de cada persona. “Nosotros somos bendecidos en la provincia de Neuquén porque tenemos mucha agua, yo creo que realmente tiene esa particularidad de que tenemos agua en casi todas las localidades, en la mayoría” dice.

Gabriel y su equipo se aseguran que cada salida sea una aventura segura y emocionante, priorizando siempre la capacitación y la seguridad de sus clientes. Cuentan con el respaldo de las certificaciones de la Prefectura Naval Argentina y la habilitación como prestadores de Actividades Turísticas habilitado por el Ministerio de Turismo (Registro provincial NSUP04-001).

Comparte su amor por la provincia y su compromiso con la formación, asegurando que cada experiencia en el agua sea memorable. “Este emprendimiento es un emprendimiento familiar, en el que está también mi hijo, que es instructor internacional y también es guía de SUP. Algo que nos caracteriza como empresa turística desde hace varios años es que, a partir del trabajo incansable que hemos venido realizando, poseemos los primeros carnets de guías de SUP de la Argentina, carnets que otorga Prefectura Naval Argentina”, comenta.

El SUP es una aventura que combina naturaleza, deporte y diversión. Es una práctica para descubrir la belleza de los ríos neuquinos, guiada por expertos que ofrecen una notable experiencia a solo un remo de distancia.

Más información se puede recabar en el Instagram: @quimeysup_neuquen