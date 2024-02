Kiterere Sup: Un Fin de semana a puro Stand Up Paddle

Serán tres días a puro Sup en el Rio Limay, desde hoy viernes y hasta el domingo, Kiterere Sup organiza un gran evento abierto a todo público donde se podrá capacitar en el Stand Up Paddle, competir y realizar una actividad recreativa dentro del Rio Limay.

Tres eventos tendrán el capus, el viernes clínica con Lucas Correa (referente del circuito Argentino y tour Europeo) en el club italiano, abierta para todo públicos. Los interesados se inscriben en @kiterere_sup. El segundo turno será de 18 a 20hs para nivel inicial y avanzado.

En dicha clínica, los participantes podrán aprender Tipos de remadas, métodos de entrenamiento, Giros eficientes, y tips para Carreras.

Sábado por la mañana habrá una competencia, con la novedad de ser por categorías; las distancias irán para participativas (1.5km), Allround (4km) Fun race (4.5km) Postas Mixtas (2km) y el Sprint de 200 mts. Las categorías: open y Masters. Todo en el balneario de Valentina.

El domingo el gran cierre, donde se harán 10km de rio abajo explotando la región desde China Muerta hasta la Herradura por el rio Limay, acompañados por kayaks.

Los interesados en cualquiera de lis tres días, se deberán inscribir vía instagram:@kiterere_sup.