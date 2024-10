Red Bull, con todo por Colapinto: aseguran que pagaría ¡20 millones! a Williams

En la antesala de lo que será su sexta carrera como piloto de la Fórmula 1, una fuerte versión tiene como protagonista a Franco Colapinto de lo que sería sin dudas un pase rutilante: según el periodista neerlandés Jack Plooij, Red Bull pagaría 20 millones de dólares para tener al argentino en sus filas en 2025. Además, su presencia en la escudería sería directamente para reemplazar a Sergio Pérez como compañero del múltiple campeón Max Verstappen y no como refuerzo de Racing Bulls, la escudería satélite de los Toros Rojos.

De esta manera, el argentino estaría por encima de Yuki Tsunoda y Liam Lawson, los actuales pilotos de la segunda escudería de la empresa del energizante. Durante el fin de semana en México se habrían dado charlas entre Christian Horner, director de Red Bull, y James Vowles, mandamás de Williams, a quienes se vio muy cercanos en el paddock mexicano. De aquellas conversaciones habría surgido este impactante ofrecimiento de Red Bull para incorporar a Colapinto.

Además de los 20 millones de dólares, en la negocación vendrían involucrados algunos sponsors para Williams y otras colaboraciones entre ambas escuderías. Hace unos días, el propio Vowles había esquivado a la pregunta sobre estas negocaciones: "Es una pregunta muy atrevida, pero como puedes imaginar si estás en una negociación sensible no dices nada públicamente. No puedo realmente responder a eso", deslizó. A días de una nueva carrera, el futuro de Colapinto sigue en el centro de la escena.

Checo Pérez, con un pie afuera de Red Bull

El piloto mexicano, al que según estas versiones Colapinto reemplazaría en 2025, tendría sus días contados con los Toros Rojos. A pesar de que renovó su contrato en junio pasado hasta 2026, la relación entre el equipo y el piloto, que siempre tuvo tensiones, estaría ya rota y el azteca sería cortado de la escudería. En las últimas horas, su padre, Antonio Pérez, publicó un post en Instagram que sugiere el final: "Tu primera carrera de Fórmula 1, el 2011 el Gran Premio de Australia y tu última carrera, el Gran Premio de México 2024. Su máximo orgullo la bandera más bella del mundo, siempre juntos hasta el final de la película", subió.

Más alla del posible desembarco de Colapinto en Red Bull, los que están pendientes de esta situación son Tsunoda y Lawson, los titulares de Racing Bulls. Si el argentino llegara a permanecer en Williams o tomara otro rumbo distinto al de la escudería austríaca, entonces las chances del japonés y el británico de suceder a Checo subirían considerablemente.