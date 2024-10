River eliminado de la Libertadores: los jugadores señalados tras el fracaso

River Plate no salió del centro para romper el cero e intentar empezar a construir la épica vs. Atlético Mineiro y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2024 al empatar 0-0 (0-3 global). Fueron en total, y sin exagerar, 63 los envíos aéreos del Millonario que graficaron la falta de asociaciones con la pelota por abajo ante la imbatible defensa brasileña que despejó todo lo que les pasó cerca de la frente, aunque sin despeinarse tanto.

Es que, en otras estadísticas, River tuvo el 67% de posesión y remató 35 veces, pero solo 6 de ellos fueron en dirección al arco de Éverson, que le tapó la más clara mano a mano al Diablito Echeverri.

Justamente, los ingresos de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono surtieron un breve cambio de efecto para la dinámica de juego del centro, que posteriormente volvió a reinar hasta el final: "Jugamos el partido que propusimos jugar. El equipo insistió e intentó generar por dentro y fuera, pero no tuvimos la conexión del gol y es muy difícil así", dijo el DT Marcelo Gallardo tras el partido.

Diablito Echeverri se fue entre lágrimas del Monumental tras la eliminación de River. El año que viene dejará el club.

El Muñeco fue consultado por el mercado de pases y no se quiso apurar: "Primero tenemos que asegurarnos la clasificación (a la Copa Libertadores 2025). Cuando hay carencia de algo hay necesidad de cambiar la energía. No quiero anticiparme a lo que pueda pasar en un futuro cercano. Tengo que enfocarme en el funcionamiento del equipo", dijo Gallardo.

Qué chances tiene River de clasificar a la Copa Libertadores 2025

La única ventana que le queda a River para entrar a la Libertadores 2025 es por la tabla anual, que se definirá por los ocho partidos que le quedan en la Liga Profesional 2024: Banfield (L), Instituto (V), Barracas (L), Independiente Rivadavia (V), San Lorenzo (L), Estudiantes LP (V), Rosario Central (L) y Racing Club (V).

Actualmente, el Millonario está 4º en la Tabla Anual (suma Copa de la Liga + LPF), Vélez marcha primero pero es el principal candidato a ganar la Liga Profesional 2024 y liberaría cupo para la Libertadores. Además, ahora a River le servirá que Racing gane la Copa Sudamericana, ya que también otorga cupo para la máxima competencia continental. Estudiantes, actualmente 5º, ya está clasificado por haberle ganado la Copa de la Liga a Vélez en el primer semestre.

River eliminado de la Libertadores: los jugadores apuntados para dejar el club



Tras la dura eliminación de River, cargada de la enorme expectativa de poder jugar la final en el estadio Monumental, los hinchas descargaron su bronca en las redes pidiendo las salidas de varios jugadores. Algunos despertaron cierta sorpresa por su jerarquía individual y la relevancia que venían teniendo en el equipo, como lo son Miguel Borja y Paulo Díaz.

En el caso del colombiano Borja, máximo goleador de River en el año con 28, parece haber agotado a varios de los internautas riverplatenses quienes se despacharon por su sequía goleadora, y algunos por el cruce que tuvo con Matías Kranevitter sobre el final del primer tiempo: el Colibrí recibió una falta, el Tucu lo levantó del piso apurándolo para que no pierda tiempo y el colombiano lo "carajeó".

El chileno Paulo Díaz entra en una situación similar a la del delantero, ya que a pesar de su gran rendimiento general, se le recordaron varios de los fallos clave en distintos partidos con el Millonario. "Hoy no jugó mal pero no lo quiero ver más con la camiseta de River. Un aura de derrota total. Siempre en la fotito. Desde que llegó al club no pasa absolutamente nada bueno. Afuera", dijo un hincha tras el partido.

Los históricos de River también fueron señalados en las redes sociales para abandonar el club, algunos por rendimiento y/o por edad. El caso de Nacho Fernández, ausente en la previa por una lesión, y duramente criticado por su rendimiento en el 0-3 en la ida, cayó en la volteada por no poder seguir ejerciendo el rol de líder futbolístico del equipo, algo que lo destacó en sus mejores épocas en Núñez.

Su edad actual (cumple 35 años en enero) y su expreso deseo de retirarse en Gimnasia de La Plata, acrecentaron junto con su bajón de rendimiento las chances de que regrese al Bosque.

Además, en la ciudad de las diagonales comenzaron a frotarse las manos y a especular con el retorno de otro ex Lobo que ganó todo en River como Milton Casco. En el caso de lateral, cumple 37 años en abril y perdió mucho terreno en el Millonario.

Otro querido por el hincha y también campeón de América en 2015 que tiene bajas chances de continuar es Ramiro Funes Mori, quien aquejado por las lesiones y la irregularidad, nunca se pudo reencontrar en su segunda etapa en River.

Por otra parte, Leandro González Pírez tuvo sus idas y vueltas tanto en el rendimiento como en la banca en el equipo titular y tiene chances de volver a partir: estuvo siendo sondeado desde Brasil en las últimas semanas y podría volver a irse de River. Enzo Díaz, Federico Gattoni y Nicolás Fonseca quienes estuvieron cerca de salir en agosto, podrían tener destino fuera de Núñez en 2025.

El pase de Pablo César Solari (contrato hasta diciembre 2027) está dividido entre River (60%) y Colo Colo (40%), y ha sido apuntado en los últimos meses como "uno de los jugadores a vender en el corto o mediano plazo".

Además, Rodrigo Villagra y Adam Bareiro, de bajo nivel ambos y pésimo contexto para su adaptación, "ostentan" ser dos de las transferencias más caras de los últimos tiempos en River, ya que por Villagra se calculan más de 10 millones de dólares (pase + premio por partidos jugados + 25% del pase de Federico Girotti) y por el paraguayo ex San Lorenzo se abonaron seis millones de dólares.

Estas últimas dos salidas parecen estar lejos de ser una realidad, aunque el deseo creció en las redes ante la dolorosa eliminación ante Atlético Mineiro.