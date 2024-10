Gallardo, tras la eliminación de River ante Mineiro: "No pudimos conectar con el gol"

Después de la dura eliminación frente a Atlético Mineiro que significó quedar afuera, Marcelo Gallardo habló en conferencia y analizó el empate sin goles de River en la noche del martes y la serie ante el Galo, que concluyó con el dolor de no poder disputar la final de la Copa Libertadores en el Monumental.

El Muñeco comenzó destacando el esfuerzo de los suyos pese a no poder abrir el arco: "Estuvimos en partido, el equipo insistió hasta el final y el esfuerzo lo hicimos. Ese empuje que hubiese sido encontrar el gol no llegó. Cuando no llega, se empieza a desinflar la ilusión y se nos empezó a hacer cuesta arriba". Además, agregó: "Hoy estuvimos muy por encima de ellos, pero hicieron su partido, se defendieron muy bien y nosotros no pudimos conectar con el gol, que nos hubiese dado una cuota de esperanza para que lleguen los otros. Sin gol es imposible ganar".

"LAMENTABLEMENTE EL GOL NO SE NOS DIO... HABLO DURANTE TODO EL DESARROLLO. EL GOL NO LLEGÓ" sentenció Gallardo.



Gallardo remarcó que los motivos de la eliminación están por lo hecho en la ida: "En estas series se juegan los detalles, y el partido de visitante no fue el que propusimos jugar. En el desarrollo Mineiro no fue mucho más, pero pegó en los momentos justos. Ahí estuvo la gran diferencia".

Ante la consulta sobre los objetivos en lo que queda del año, el DT de River fue claro: "Después del golpe y la desilusión de no jugar la final de la Copa Libertadores tenemos 24 puntos en juego para la clasificación para 2025. Estamos todavía en temporada y tenemos que intentar levantarnos rápido e intentar parecernos al equipo que fuimos hoy y tomarnos revancha el próximo año", afirmó.

Por último, agradeció y valoró lo hecho por el hincha, y aseguró que el equipo está en deuda con ellos: "Hay que reconocer al hincha, y sentimos que quedamos en deuda por lo que fue la entrega y el cariño de ayer. Lo del recibimiento de hoy que fue increíble, hace mucho que no se ve algo así".