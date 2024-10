River no pudo abrir el arco y quedó eliminado de la Copa Libertadores ante Mineiro

River intenta, pero no puede ante Mineiro. El Millonario busca un remontada histórica en el Monumental, pero por ahora iguala 0-0 ante el Galo. Foto: Fotobaires

River no pasó del 0-0 y se quedó afuera. El Millonario intentó, pero quedó muy lejos de remontar el 0-3 de la ida y quedó eliminado ante Atlético Mineiro. Foto: EFE

No hubo hazaña. River se jugaba su futuro en la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro en el encuentro de vuelta de semifinales con la misión de dar vuelta el 0-3 de la ida en Belo Horizonte. Pero no pudo ser: el Millonario no pasó del 0-0 ante el Galo y se quedó afuera ante su gente en el estadio Monumental.

En un encuentro en el que llevó la iniciativa y tuvo chances para, al menos, marcar un gol, el conjunto de Marcelo Gallardo se fue de la Copa Libertadores con la amargura de no poder marcar en los 180 minutos de la serie. Luego de un buen arranque de partido del local, Atlético Mineiro se fue acomodando dentro del encuentro y supo mantener lejos de su arco al conjunto de Núñez hasta casi la mitad del segundo tiempo. Incluso, el equipo de Gabriel Milito tuvo dos chances muy claras para ponerse arriba en el marcador.

Ya promediando el complemento, los cambios de Gallardo le dieron otro aire a un Millonario que terminó empujando y tuvo sus ocasiones más claras del juego. Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Gonzalo Martínez movieron el ataque, el local volvió a posicionarse cerca del arco de Mineiro, pero se chocó con el arquero Everson y sus defensores, que realizaron una muy buena tarea. Termina siendo una decepcionante serie de un River que pagó carísimo tanto su pésimo partido en la ida como la falta de contundencia en la vuelta, que le cuestan perderse la final de Copa Libertadores en su casa.

River no pudo ante Mineiro y se quedó afuera

TERMINÓ EL PARTIDO - Se acabó el encuentro. River se quedó en cero ante Mineiro y, por el 0-3 de la ida, quedó afuera de la Copa Libertadores. El Galo está en el partido cumbre e irá por su segunda conquista de América de la mano del argentino Gabriel Milito.

ST 46' El último tiro del Millonario: En una de las últimas, Fabricio Bustos sacó un remate cruzado bajo que se fue apenas afuera. Se termina el partido en el Monumental.

ST 36' Probó el Pity, pasó cerca: Buen ingreso de Martínez, que intentó de tiro libre al palo de Everson y la pelota salió muy cerca. Sigue sin abrir el cero River y la chance de remontar se le va escurriendo.

ST 29' Apareció Armani: Responde Mineiro después de mucho tiempo metido en su campo. Hulk la abrió sobre la izquierda para la llegada de Rubens, que sacó un potente zurdazo ante el que el arquero del Millonario respondió de gran manera.

ST 26' De nuevo Echeverri, de nuevo Everson: Nuevo intento del Diablito, que entró decidido, esta vez desde afuera del área. El arquero visitante volvió a responder y la sacó con prestancia por arriba del travesaño.

ST 21' ¡Tapó Everson ante Meza! - El arquero de Mineiro vuelve a aparecer para sostener el 0-0. Un tiro libre de Martínez le cayó a Meza por el segundo palo, pero su cabezazo fue desviado con lo justo por el guardameta visitante.

ST 20' Otra vez lo tuvo Echeverri: Después de un centro venenoso de Pity Martínez que Everson no pudo capturar, la pelota le quedó de nuevo al juvenil, que se acomodó y pateó al arco pero un defensor bloqueó su tiro con lo justo. Se empieza a venir River ante un Mineiro más replegado.

ST 19' Gallardo cambia a los delanteros: Salen Borja y Colidio, e ingresan en su lugar Adam Bareiro y Gonzalo Martínez.

ST 17' Se va Deyverson: Se retira el '9', muy silbado por el público de River, e ingresa en su lugar Rubens Dias para reforzar la defensa en el visitante.

ST 15' Echeverri tuvo la más clara: Recién ingresó y tuvo el 1-0. Tras una buena gambeta y una pared con Borja, el Diablito quedó mano a mano con Everson, que salió a achicar y alcanzó a a taparle el tiro con lo justo.

ST 13' Gallardo mete mano: Se vienen tres cambios en River, en busca de sacudir el encuentro. Se retiran Kranevitter, Santiago Simón y Pablo Solari para el ingreso de Rodrigo Villagra y los chicos Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

ST 2' ¡Se salva River! - La más clara del partido fue del equipo brasileño. En una gran contra, Hulk encontró la corrida de Gustavo Scarpa, que metió una bomba de zurda que dio de lleno en el travesaño. En el rebote, Armani evitó con el pie el tanto de Deyverson.

ARRANCA EL SEGUNDO TIEMPO - Con los dos equipos en cancha, se vienen los últimos 45 minutos de la serie. Por ahora, Mineiro es el finalista. Sin cambios en el local, mientras que en el conjunto brasileño se dio el ingreso de Renzo Saravia en lugar de Lyanco.

TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO - Se acabaron los primeros 45 minutos en el Monumental. Por ahora, es empate sin goles entre un River que se pinchó tras un buen arranque y un Atlético Mineiro que aguantó al inicio, se fue soltando y jugó los últimos minutos con relativa tranquilidad. Hasta el momento, el Galo es el primer finalista de la Copa Libertadores.

PT 35' ¡Armani salvó a River! - Increíble error de Kranevitter controlando una pelota en su campo que le dejó servido el gol a Deyverson. Sin embargo, el arquero local aguantó hasta al final al delantero, que intentó gambetearlo pero no pudo.

PT 23' Un par de intentos desde afuera: Primero Colidio y unos minutos después Matías Kranevitter probaron con remates lejanos que inquietaron un poco a un Mineiro que sigue sin poder hacer pie con la pelota en los pies. River sigue buscando el primer gol del encuentro.

PT 13' El Millonario sigue buscando: El local toma la iniciativa y quiere el primero antes de los 15'. Un centro desde la derecha encontró a Borja en el área, pero su cabezazo fue forzado y salió lejos del arco de Everson.

PT 5' La primera de River - Casi llega el primero del Millonario. Facundo Colidio anticipó en el primer palo en un córner y la pelota le llegó a Pablo Solari, que se la "sacó" de la cabeza a Miguel Borja y su remate, incómodo, se fue por arriba del travesaño.

EMPEZÓ EL PARTIDO EN EL MONUMENTAL - Ya juegan River y Atlético Mineiro, que definen al primer finalista de la Copa Libertadores 2024.

TREMENDO RECIBIMIENTO DEL PÚBLICO DE RIVER - La gente del Millonario no se guardó nada y metió un recibimiento épico para apoyar a su equipo en busca de la remontada. En minutos, el comienzo del encuentro.

River Plate vs. Atlético Mineiro por las semifinales de la Copa Libertadores: formaciones confirmadas

River: Armani; Bustos, Pezzella, Paulo Díaz, Acuña; Simón, Kranevitter, Meza; Solari, Colidio y Borja: DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Mineiro: Everson; Lyanco, Battaglia, Junior Alonso; Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco, Arana; Paulinho, Hulk y Deyverson. DT: Gabriel Milito.

Incidentes y atraso en el inicio

El retraso en el horario de comienzo del partido, trascendió que es por pedido del club brasileño ya que el micro que debía trasladar a los jugadores de Mineiro al estadio Monumental fue atacado a piedrazos.

Una de las piedras que arrojaron contra el micro en el que iba a viajar el plantel de Mineiro al Monumental.

Además, la policía arrestó a cuatro personas por la venta de entradas truchas para la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores. Un hombre fue aprehendido por robo y otros tres debido a un ataque a un micro con hinchas del Galo.

Dos hombres con camisetas de River fueron detenidos por apedrear el micro en el que iban hinchas de Mineiro.

Así llegaban al partido

El conjunto de Marcelo Gallardo necesita imponerse por al menos tres goles por la derrota que sufrió en la ida como visitante y deberá salir con todo. A sabiendas de que es el gran objetivo del año, el entrenador resguardó a la mayoría de los titulares en el empate 0-0 con Defensa y Justicia por la Liga Profesional pensando en lo que hasta ahora es cotejo más importante de la temporada. Se espera que Marcos Acuña esté a disposición tras ausentarse en Brasil.

River, que dejó el invicto en el certamen recién la semana pasada, fue el mejor de la primera etapa del certamen continental con el liderazgo en el H gracias a 16 puntos producto de cinco triunfos y un empate. Tras la salida de Martín Demichelis como director técnico, Gallardo tomó la posta desde octavos de final en adelante y su equipo eliminó a Talleres de Córdoba por un global de 3-1 (1-0 en la ida de visitante y 2-1 en la vuelta como local) y, en cuartos de final a Colo Colo tras el 1-1 en el primer encuentro y el 1-0 en el Monumental.