Quién es el referente de la selección de Uruguay que "bancó" a Marcelo Bielsa

El jueves pasado, en una explosiva entrevista, Luis Suárez destapó varios conflictos con Marcelo Bielsa, relacionados a la forma de manejarse del entrenador argentino.

Jugadores importantes de la selección uruguaya, como Federico Valverde o Agustín Canobbio -quien tuvo más roces con el técnico- hicieron eco de esta situación, lo que generó un escándalo en la previa de la doble fecha de Eliminatorias. Josema Giménez, referente y capitán del seleccionado, decidió poner paños fríos, respaldó al entrenador y explicó que hay cosas que se deben modificar entre todos.

A diferencia de sus compañeros, el defensor central decidió no añadirle más leña al fuego y mirar las cosas desde otra perspectiva, aunque no negó los problemas con el Loco: "A nivel de convivencia hubo cosas por las que no nos sentimos cómodos, pero siempre apoyando y estando con el entrenador al 100%". Y agregó: "Muchos pueden pensar que es un caos, yo veo una oportunidad de solucionar las cosas y estar en armonía".

Por otra parte, explicó que los problemas de convivencia son responsabilidad de todos los miembros de la selección y es su obligación solucionarlos para el bien común: "Son cosas de convivencia que todo el mundo que está adentro de la selección es responsable. Tenemos que buscar las soluciones para estar de la mejor manera, competir y llevar a Uruguay al Mundial, que es lo que todos queremos".

Josema Giménez también explicó como es su vínculo personal con Marcelo Bielsa y dejó una interesante reflexión sobre el papel de los jugadores en estas circunstancias: "Mi relación es profesional, es mi entrenador. Yo soy un peón de todo esto. Hay que entender que el jugador de fútbol es un protagonista en la cancha, pero afuera tiene que hacer caso".

Luego, volvió a remarcar el compromiso del plantel con el técnico: "Estamos al 100% con él y eso se ha visto reflejado en los resultados, y te lo dice un tipo que es tercer o cuarto central, imaginate cómo está el grupo. Nos está dando muchas herramientas, pero en la parte de la convivencia hubo cosas que incomodaron y lo mejor es hablarlo como personas adultas que somos".

Desde la escandalosa eliminación ante Colombia por la Copa América, que terminó en batalla campal y en sanciones para los futbolistas uruguayos, hasta el día de hoy, el clima en la Celeste es bastante tóxico. Dos pobres empates ante Paraguay y Venezuela por Eliminatorias, sumado a este escándalo que se desató en los últimos días, hacen que Uruguay no llegue de la mejor manera a los encuentros ante Perú y Ecuador de la próxima doble fecha.

Con la importancia que tienen ambos partidos para una hipotética clasificación al próximo Mundial, Josema decidió bajar la espuma y priorizar a la selección por sobre los nombres propios. Sin embargo, y a la espera de la palabra de otros protagonistas, los dichos del zaguero pueden ser sólo una excepción en el medio de un contexto caótico.

