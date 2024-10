Luis Suárez vs. Marcelo Bielsa: las explosivas declaraciones del goleador y "por qué ahora"

Tras un auspicioso comienzo en la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa quedó envuelto en una serie de escándalos que fueron despertando broncas en el plantel y en los ídolos salientes como Luis Suárez. El Pistolero prendió el ventilador como si no hubiera un mañana y destapó problemáticas que no se percibían en las buenas (hasta la eliminación vs. Colombia en Copa América) y, tras despedirse de la Celeste en la fecha pasada de Eliminatorias, el compañero de Messi en Inter Miami acusó al Loco Bielsa por sus formas y manejos.

Pero, ¿cómo pasó Uruguay de ganarle bien al campeón del mundo a esta crisis? Hace casi un año de aquella victoria 0-2 en cancha de Boca con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez, en la que se veía un sólido y renovado equipo charrúa que parecía terminar de consolidar la transición generacional. Tres días después, en la fecha que la Scaloneta le quitó el histórico invicto que Brasil tenía de local, el equipo de Bielsa goleó a Bolivia cerrando el 2023 con una gran ilusión para la Copa América 2024.

Luis Suárez en el momento que lanza las explosivas declaraciones contra Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay.

Sin embargo, tras la eliminación en semifinales ante una Colombia que jugó con uno menos gran parte del partido, que además terminó con una bochornosa pelea con hinchas colombianos, y con los sucesivos empates ante Paraguay y Venezuela en Eliminatorias, el crédito del Loco en los resultados se esfumó.

Las explosivas declaraciones de Luis Suárez contra Marcelo Bielsa

Previo a que Luis Suárez saliera a declarar contra Marcelo Bielsa, hubo un aval con la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) según indicó el periodista charrúa Diego Jokas, quien además contó el trasfondo de la situación. La crisis que vive el seleccionado comenzó desde la mala sintonía con el plantel, y se terminó trasladando a los resultados, por lo que declarar ahora podría ser empujar hacia la salida del entrenador argentino.

"Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente uruguaya y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras", dijo Suárez.

Lucho Suárez comenzó liviano, diciendo que "Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene de entrenar” y apuntó que "hoy hay una tele escondida, todo apagado, todo en silencio. A los empleados no los dejan pasar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en Complejo se viva así hoy”, soltó en una larga entrevista con DSports.

Luis Suárez: "Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió 'muchas gracias'. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba".

El periodista Diego Jokas agregó algo que no contó Suárez, sobre un conflicto que tuvo Bielsa con los jugadores en la Copa América, ya que el DT no estaba de acuerdo con que los familiares del plantel estén en el mismo hotel. Una que sí contó el Pistolero fue que el Loco no permitió que los futbolistas saluden a los hinchas que esperaron por ellos durante un largo tiempo, y fueron a recibirlos igual "en desobediencia".

"El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar", sentenció Lucho Suárez contra Marcelo Bielsa.

Hay despedidas que comenzaron a encontrar explicaciones, como lo fue el adiós de Edinson Cavani y del propio Luis Suárez: "¿Nadie se pregunta que un tipo como Matías Vecino, con 30 años, se haya ido de un día para otro?", agregó Lucho de otro histórico que dejó temprano la Celeste. También se sabe ahora que Claudio Pagani es otro que se fue mal con Bielsa, ya que el histórico intendente del Complejo Celeste, dejó su cargo después de más de diez años.

Según Jokas, Bielsa no dará el brazo a torcer y allí aparecería la AUF a poner punto final, para rescindir el contrato (que es de 24 millones de dólares por 39 meses) y "excusarse" por su mal momento económico. Esto se trataría de una invitación a su despido, porque "no le gusta lidiar con líderes", tal y como expresó Suárez. El conflicto parece recién haber empezado del otro lado del río de la Plata.