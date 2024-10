Marcelo Bielsa, ¿con las horas contadas en Uruguay?

El clima dentro de la selección de Uruguay no es el mejor luego de que Luis Suarez declarara en contra de Marcelo Bielsa por sus tratos con los jugadores y con el personal en la pasada Copa América. Ahora, diferentes jugadores convocados para los partidos por las Eliminatorias siguen encendiendo la polémica, poniéndose del lado del ex capitán.

Luego de las explosivas declaraciones de Suarez, uno de los jugadores más importantes de la historia de Uruguay, aparecieron varias palabras extras, no solo de jugadores actuales, sino de ex capitanes. Pero la más esperada era la de Canobbio, a quien marcaron como el que surgió la mayor “falta de respeto” del actual DT.

El jugador actual de Paranaense no fue convocado para esta doble fecha, por lo que declaró en un medio uruguayo, que "hubo mucha falta de respeto constante y yo que soy muy respetuoso en todo mi andar, llegó un punto en el que estallé” remarcando además que luego de una reunión. “En una práctica, habíamos tenido un intercambio de palabras con Marcelo (Bielsa) y se me minimizó adelante de todo el grupo y fue ahí que Suárez me dijo que lo dejara hablar a él y que no me exponga”, contó.

“Bielsa sale a decir que nos debemos a la gente y después nos pidió que no paráramos a saludar a la gente en New Jersey. Son 15 años diciendo que el camino es la recompensa, y ahora lo más importante es el resultado por dos partidos, eso es lo que más le duele a Suárez, lo salió a expresar y me parece lo correcto “dijo Canobbio, quien remarcó varias veces la falta de respeto hacia su persona.

Por otro lado, mientras los diferentes jugadores de la selección charrúa iban llegando, dejaron su opinión al respecto, entre ellos Federico Valderde, que reafirmó los dichos de Suarez. Caso similar hizo el arquero Rochet, quien apoyó al ex capitán de la selección uruguaya.

En el medio de la interna, el ex delantero Richard Morales expresó que "se está haciendo una campaña para que Bielsa se vaya porque no se le puede pagar", atacando además a Suarez, expresando que se equivocó y que dejó expuesto a sus compañeros.

Por lo pronto, se espera la palabra oficial de Marcelo Bielsa, que dará una conferencia de prensa en la previa del duelo ante Perú, el próximo viernes desde las 22.30. Posteriormente, recibirá a Ecuador el martes 20.30. Según manejan los medios uruguayos, si los resultados y el funcionamiento muestran una relación totalmente rota, el DT rosarino podría dejar su cargo.