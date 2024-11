Franco Colapinto, enfocado en el Gran Premio de Las Vegas

Ya se palpita el Gran Premio de Las Vegas en una nueva fecha del calendario 2024 de la Fórmula 1, donde el argentino Franco Colapinto hará su séptima presentación en la categoría. El piloto de Williams no entró en la polémica “extra deportiva” y al mismo tiempo se lo vio enfocado en el fin de semana y manifestó “No tener mucha información” con relación a su futuro.

En la habitual fan zone previa a la competencia, el joven de 21años tocó diferentes puntos, todos ellos relacionado a lo deportivo, donde este fin de semana tendrá una fecha clave en el circuito nocturno de Las Vegas, donde buscará mejorar la imagen dejada en Interlagos hace dos semanas, cuando debió abandonar tras un despiste y rotura de vehículo.

“Voy hablar solo de Automovilismo, de lo demás no hay nada que contar” dijo el piloto de Williams cuando las preguntas se iban por el lado de su salida con la actriz Eugenia “China” Suarez, agregando además que “Estoy muy enfocado en la carrera. Es un circuito muy divertido y nuevo para mí. Se corre de noche, y tenía muchas ganas de debutar en este circuito. Con muchas ganas de que sea jueves y salir a girar”.

Además, destacó las ganas de revertir lo sucedido en Brasil, que significó el primer abandono del argentino en la F1, tras un GP lluvioso, donde fue uno de los tantos corredores que debieron abandonar por despiste. “Tengo muchísimas ganas de revertir lo que pasó en Brasil. “El equipo hizo un trabajo enorme y trabajó día y noche para tener los dos autos en condiciones. Tenemos muy buenas expectativas.”

El joven piloto cumplió ampliamente las expectativas en su debut en la F1

Por otro lado, el rendimiento en las anteriores 5 carreras superaron ampliamente las expectativas del equipo Williams, escudería que lidera James Vowles, y que confirmó a mitad de temporada la llegada de Carlos Sainz, quien acompañará a Alex Albon en el 2025. Es por ello que Colapinto no tiene butaca asegurada y todo pareciera indicar que serán las tres últimas carreras para el piloto argentino.

Con relación a su futuro; “Yo no estoy muy enterado de nada. Mis managers son quienes se encargan de todo el tema de equipos y de contratos. Hasta ahora no tengo mucha información nueva y no soy el que se encarga de hablarlo” agregando además que “tengo todavía tres carreras con Williams, estoy con ganas de revertir lo que pasó en Brasil, Los chicos del equipo se merecen un buen resultado y un buen final de año”

El gran Premio de Las Vegas será la fecha 22 del calendario 2024 de la Fórmula 1. Al ser nocturno, los horarios (En argentina) serán de madrigada, corriéndose la gran fina el domingo 24 a las 3 am. El neerlandés Max Verstappen es líder y con diferencia de 62 sobre Lando Norris (McLaren), que a falta de tres fechas para culminar el campeonato, sería casi irremontable.