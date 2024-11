Paolo Guerrero y su queja por el arbitraje: "A Messi lo tocás con un dedo y le cobran falta"

Después de una nueva victoria de la Selección Argentina anoche ante Perú en La Bombonera con el tanto de Lautaro Martínez, del lado incaico no quedaron las mejores sensaciones en cuanto al arbitraje de Wilmar Roldán y así lo expresó Paolo Guerrero, que arremetió contra el colombiano al expresar que su actuación fue un condicionante que favoreció a la albiceleste.

"Si ves, lo igualamos en lo físico. No sé cuál sea el análisis que ustedes hagan y el diagnóstico de este partido, pero en lo físico creo que estuvimos a la par. Es un poco difícil cuando el árbitro te condiciona, te va metiendo", dijo el experimentado delantero, que se quejó también por el supuesto trato "preferencial" para con Lionel Messi: "A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta, a Messi lo tocabas con un dedo y todas eran faltas. Nadie dice porque es Messi".

En la misma línea, Guerrero continuó con los reproches a Roldán: "No solo a Messi, a todos, cobraba falta en cualquier contactito. A nosotros nada. Si vos ves todas las que tuvieron ellos fueron de pelota parada", sostuvo el atacante y capitán de Perú, que deslizó también que este pudo haber sido su último encuentro con la selección: "Hoy por hoy no puedo decir si seguiré jugando por mi Selección, es posible (que sea su último partido), pero no soy un cobarde y no abandonaré el barco. Siempre estaré para mis compañeros y para lo que el profe me pida", expresó el delantero de 40 años.

Perú cerró el año último en Eliminatorias

La Bicolor sumó una nueva derrota, su séptima en la competición, y con la victoria de Chile frente a Venezuela, bajó a la última posición de la tabla, con sólo siete puntos. La selección incaica se encuentra a seis unidades de Bolivia, el equipo que hoy ocupa puestos de repechaje mundialista, y al que enfrenta en la próxima jornada. La doble fecha de marzo será crucial para los de Jorge Fossati, ya que luego de recibir a los bolivianos visitarán a la Vinotinto, lo que les da la chance de recortar diferencias con ambas selecciones e ilusionarse con el repechaje.