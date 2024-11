Chile superó a Venezuela y toma aire en las Eliminatorias Sudamericanas

En marcha la fecha 12 de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El conjunto de Alfaro volvió a sumar, esta vez una unidad importante de visitante ante Bolivia en la altura por 2-2, que le permite seguir en zona de clasificación. Ecuador logró una gran victoria ante Colombia por la mínima y lo dio vuelta en Santiago y goleó a Venezuela 4-2.

El conjunto que comanda Sebastián Beccacece fue el gran ganador de noviembre, ya que ganó sus dos cotejos y quedó tercero en la tabla junto a Colombia con 19. Paraguay se mantuvo en el puesto 6, mientras que Bolivia le arrebató el puesto de repechaje a Venezuela.

Por el lado de Chile, consiguió la primera victoria en la era Gareca, y salió del último puesto, acumulando 9 unidades, quedando a 4 de Bolivia.

Próxima fecha a jugarse en marzo: Uruguay vs Argentina, Perú vs Bolivia, Brasil vs Colombia, Paraguay vs Chile, Ecuador vs Venezuela.

CHILE 4 VENEZUELA 2

en simultaneo con el cotejo de Argentina vs Perú, C hile superó 4-2 en Santiago a Venezuela en un duelo clave para ambos equipos. golpeó primero la Vino Tinto Savarino a los 13´, Eduardo Vargas lo igualó para el local a los 20´pero a los 22´nuevamente el equipo de Batista se puso arriba por intermedio de Ramírez.

Golazo de Ramirez y ahora Venezuela derrota 2 x 1 a Chile... pic.twitter.com/86FawL9xKr — Javier Vivas Santana (@vivassantanaj_) November 20, 2024

El encuentro siempre se mostró abierto, con varias ventajas defensivas. Chile reaccionó y lo fue a buscar con todas sus necesidades, y encontró en Cepeda por derecha el ingreso ideal. A los 29 lo igualó, con desvío, y a los 38 con un disparo al ángulo estampó el 3-2.

PARTIDAZO LLENO DE GOLAZOS EN CHILE, AHORA CEPEDA, CHILE 3-2 ANTE VENEZUELA uD83DuDCA3uD83DuDD25



uD83CuDFA5@painealbito pic.twitter.com/ay4Bdi6Ydv — FUTTACTICO (@futtactico__) November 20, 2024

En el inicio de la segunda etapa, volvió a aparecer Cepede, que además de sumar su primer gol con al roja, ahora suma un doblete que le permite a Chile tomar aire en casa ante Venezuela por 4-2.

SEGUNDO GOL DE LUQUITAS ?uD83CuDFFB



uD83CuDDE8uD83CuDDF1 Cepeda no se achicó y tiró desde fuera del área para poner el 4-2 a favor de Chile ante Venezuela por las #EliminatoriasEnDSPORTS



*Disponible en uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83CuDDFE pic.twitter.com/MeV0t8FqOj — DSPORTS (@DSports) November 20, 2024

Colombia 0 vs Ecuador 1

Por otro lado, En Barranquilla, atractivo juego entre Colombia y Ecuador. Dos selecciones que tiene grandes chances de entrar a la próxima cita mundial. Golpeó en el arranque la visita por intermedio de Valencia, quien tomó la pelota en la mitad de cancha, y con campo se fue metiendo al área donde sacó un disparo potente para el 1-0.

A lo largo de la primera etapa, fue todo de Colombia, que tuvo la pelota y generó grandes chances, algunas erradas bajo el arco, y otras bien tapadas por el arquero Galindez. Para el colmo, a los 33´ Hincapié vio la roja y dejó a la visita con 10.

En el complemento, es todo de Colombia, que busca por todas las vías el empate ante un Ecuador que se cuida con un hombre menos. Galindez, es clave en el arco ecuatoriano, y evita en más de una oportunidad la caída de su arco.

¡EL HÉROE DE LA NOCHE! uD83EuDDE4



?? Hernán Galíndez con una atajada espectacular evitó el gol de Jhon Arias.#EliminatoriasEnDSPORTS



*Disponible en uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDDFAuD83CuDDFE pic.twitter.com/TvC67mUpmD — DSPORTS (@DSports) November 20, 2024

Bolivia 2 Paraguay 2

En primer turno, En un atractivo cotejo, Bolivia y Paraguay igualaron 2-2. A los 14´de la primera etapa apareció Ramiro Vaca tras un gran pase desde mitad de cancha, el atacante se metió en diagonal al arco y estampó el primero.

¡GOL DE BOLIVIA!



Ervin Vaca anotó el 1-0 del conjunto del Altiplano ante Paraguay. El tanto fue revisado y convalidado posteriormente por el VAR.#EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/atXVY5q7WQ — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2024

En el complemento, salió mejor Paraguay, que aguantó en los minutos finales del primer tiempo las envestidas de los bolivianos, y a los 72´precionó en la salida del local, recuperó y con pases para el medio terminó con Almirón definiendo para el 1-1.

¡EMPATÓ PARAGUAY!



A los 72', Bolivia falló en la salida y Miguel Almirón estampó el 1-1. #EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/nJx9vrzt06 — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2024

El conjunto local lo fue a buscar y a los 80´llegó el segundo, Vaca tiró una pared entrando al área y cuando quedó mano a mano fue derribado, el juez pitó el penal y Miguel Terceros cumplió con un disparo potente abajo para el 2-1.

¡BOLIVIA NUEVAMENTE EN VENTAJA!



La Selección del Altiplano logró el 2-1 ante Paraguay luego de un polémico penal cambiado por gol por Miguel Terceros. En la celebración se produjo una gresca entre los equipos.#EliminatoriasEnTyCSports pic.twitter.com/7AGx1PYVV8 — TyC Sports (@TyCSports) November 19, 2024

Cuando parecía que era triunfo boliviano, en el final del partido apareció Julio Enciso, quien desde afuera del área se acomodó y sacó un potente remate al segundo palo, imposible para el arquero, y estampó el 2-2.