Juan Martín Del Potro se abrió y contó su calvario post retiro: "Nunca más subí una escalera sin dolor"

A pocos días de jugar una exhibición con Novak Djokovic en Buenos Aires, Juan Martín Del Potro publicó un video donde detalla su vida alejado del tenis conviviendo con el dolor tras sus múltiples operaciones. En la publicación, que subió a su Instagram, el campeón del US Open en 2009 y la Copa Davis con Argentina dio detalles de su conflictivo día a día y reveló que se operó en secreto para intentar volver a jugar.

El tandilense contó la inédita historia de otras dos cirugías a las que se sometió sin comunicarlo luego del partido ante Federico Delbonis en el Argentina Open de 2022. “Cuando juego el último partido con Fede, nunca lo conté, al día siguiente me tomé un avión a Suiza y me volví a operar la rodilla. Fue mi quinta cirugía. A partir de ahí no hice más públicas mis cirugías porque en la conferencia de prensa previa a mi partido con Federico, yo digo ‘Probablemente sea mi último partido’ y ahí encontré un poco de paz. Entonces ahí dije "esto lo tengo que hacer perfil bajo, en secreto". Y si llega a funcionar, hago un anuncio que vuelvo realmente", expresó Delpo.

Delpo, en su último partido como tenista profesional. (Foto: La Nación)

Sin embargo, la historia en Suiza no tuvo final feliz: "Me fui y estuve ahí como dos meses encerrado en un pueblo cerca de Basilea. Me operaron, rehabilitación y no funcionó: 'nos quedó otra cosita, te vamos a volver a operar’... La sexta. Después de ahí me fui para Estados Unidos, seguí rehabilitando y en el medio probaba tratamientos. Debo tener más de 100 inyecciones en la pierna, la cadera y en la espalda. Me infiltraron, me sacaron, me analizaron, me quemaron nervios, me bloquearon tendones. O sea, un sufrimiento a diario, que de hecho lo tengo a diario. Y así vengo desde ese último día con Federico", relató crudamente Del Potro.

Tras todos esos intentos para volver a la normalidad, la vida del tandilense de 36 años es un dolor físico constante: "Después de esa primera cirugía hasta el día de hoy nunca más pude subir una escalera sin dolor. En el viaje a Tandil que hago a diario de cuatro horas tengo que frenar en Las Flores, que está a mitad de camino y parar a estirar las piernas. Me duele muchas veces para dormir. La verdad que viene siendo como una pesadilla sin final, a diario sigo insistiendo en buscar solución y buscando médicos, alternativas y todavía no la encuentro".

Finalizando, Delpo se hizo el lugar para hablar de la exhibición ante Djokovic, al que le agradeció por estar en lo que será su despedida definitiva del tenis: "Es un evento, es un show para decir adiós y creo que el toque final se lo da Nole, que fue muy generoso en aceptarlo y en poder venir. Para mí, más allá de ese momento personal mío, quiero que junto a la gente le demos mucho amor a él, que él se lleve el mejor recuerdo de Argentina y de sus fans argentinos", concluyó.