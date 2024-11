La reacción de Gustavo Costas ante la chance de perder a Quintero: "¿vos te dejas raptar un hijo?"

Luego de conquistar la Copa Sudamericana, los días en Racing son de plena felicidad. Sin embargo, en las últimas horas surgió el rumor de una posible partida de Juan Fernando Quintero, uno de los pilares de la conquista, para reunirse nuevamente con Marcelo Gallardo en River. Ante esto, el entrenador Gustavo Costas fue absolutamente tajante respecto de la chance de perder al colombiano.

En su entrevista con TyC Sports le consultaron acerca de una potencial reunión de Quintero con Gallardo para gestionar su vuelta, y allí el DT de la Academia fue claro con respecto a lo que haría: "¿Vos te te dejas raptar un hijo? Yo tampoco", contestó el entrenador del conjunto de Avellaneda, dejando en claro que intentará retener al volante para que siga dentro del club, sobre todo con vistas a la Copa Libertadores del año que viene.

Lo cierto es que Racing le compró el pase al mediocampista a mediados de 2023 en 3.6 millones de dólares y el colombiano firmó un contrato por dos temporadas que lo une a la Academia hasta diciembre de 2025.

Las flores de Juanfer para Costas

Hace unos días, luego de la consagración en la Copa Sudamericana, el volante colombiano fue muy elogioso con la conducción del DT de Racing, y le agradeció su cercanía y apoyo: "Él personalmente me ayudó mucho en una situación que tuve con mi familia, siempre estuvo ahí. Cuando me iba a la selección me mandaba notas de voz diciéndome que me prepare, que me extrañaban. Eso te hace sentir importante, y te da la confianza para hacer las cosas bien dentro del campo".

Juan Fernando Quintero



"Costas me ayudó mucho, siempre estuvo ahí".



"Me dio la confianza que necesitaba para fluir dentro del campo y hoy celebramos el título tan añorado".



— ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 25, 2024

Además, contó que siempre confió en que la consagración copera se iba a dar por lo que Costas le transmite al plantel: "Es un tipo que vive su emoción con su club y te lo transmite, y lo mínimo que podía pasar era esto. Por eso estaba seguro que íbamos a ganar la Copa", expresó.