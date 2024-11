River sufrió hasta el final, pero le ganó a Instituto en un partidazo

Después del triunfo en el Monumental ante Banfield, en la noche cordobesa River consiguió un importante triunfo 3-2 ante Instituto, no se rinde en la pelea por la Liga Profesional y está más cerca del objetivo de clasificar a la Copa Libertadores del año que viene. En un encuentro muy emotivo que se decidió al final, el Millonario se lo llevó con tantos de Pablo Solari, Paulo Díaz y Facundo Colidio. Para el local convirtieron Gregorio Rodríguez y Jonas Acevedo.

Instituto 2-3 River: los goles

En un contexto de ida y vuelta, el que aprovechó para ponerse en ventaja fue el elenco cordobés. Gregorio Rodríguez se llevó a la rastra a Leandro González Pires, condujo la pelota varios metros y, a la hora de definir, sacó un puntazo muy fuerte al primer palo para vencer a Franco Armani y poner la ventaja parcial para los de Diego Dabove.

¡GOL DE INSTITUTO! Gregorio Rodríguez pudo contra Armani para el 1-0 de la Gloria vs. River en la #LigaProfesional.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

Después de mucho intentar y machacar contra el arco local, finalmente llegó la igualdad para los de Marcelo Gallardo. En una jugada por la derecha, Colidio capturó una pelota suelta y la metió para Meza, que sacó un remate que el arquero Roffo alcanzó a desviar solamente para que el rebote le caiga a Pablo Solari, que anotó su tercer gol en los últimos dos partidos e igualó el encuentro.

¡LO EMPATA RIVER EN CÓRDOBA! Solari capturó el rebote y marcó el 1-1 del Millo vs. Instituto en la #LigaProfesional.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

Minutos después, llegó el tanto de la remontada para el conjunto riverplatense. En un córner, la pelota pasó hacia el segundo palo y Paulo Díaz, llegando desde atrás, cabeceó y, con la ayuda de un desvío en el camino decretó el 2-1 para un River que está sacando adelante un encuentro difícil en Alta Córdoba.

¡Paulo Díaz, Brizuela y lo da vuelta River 2-1 ante Instituto!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

Sin embargo, Instituto mejoró con los ingresos de Facundo Suárez y Jonas Acevedo, y justamente estos dos ingresados iban a participar en el empate. Desde un lateral le ganaron dos veces de cabeza a la defensa de River y fue Suárez el que asistió por arriba la llegada de Acevedo, que anticipó a su marcador y la cruzó de zurda ante la estirada infructuosa de Armani.

¡DESDE UN LATERAL, EL EMPATE DE INSTITUTO! Jonás Acevedo marcó el 2-2 de la Gloria vs. River.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

Pero no iba a ser lo último de un partido frenético en Alta Córdoba. Un nuevo buen ingreso de Gonzalo Martínez le vino bárbaro a los de Gallardo. El Pity le metió un gran pase de cachetada a Colidio, que se redimió de una noche con muchas chances erradas y decretó el 3-2 que terminó siendo el tanto de la victoria para el Millonario en un partido lleno de emoción que terminó cayendo del lado riverplatense.

El gesto del Pity Martínez en el pase con cara externa a Colidio que significó el 3-2. Una pinturita. Foto: X (@RiverPlate)

¡¡PELOTA TOP DEL PITY MARTÍNEZ Y 3-2 DE COLIDIO ANTE INSTITUTO!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

River ganó un partido electrizante en Alta Córdoba

TERMINÓ EL PARTIDO - Se acabó la historia en Córdoba. En un encuentro cambiante y lleno de emociones, River ganó sobre la hora ante Instituto, suma su segundo triunfo al hilo en la Liga Profesional y no pierde la ilusión, aunque lejana, de pelear por el título.

ST 39' Mastantuono no pudo liquidar: El juvenil buscó la jugada personal personal y sacó un tiro que pegó en la parte externa de la red.

ST 36' GOL DE RIVER - Se le abrió el arco a Colidio en el momento justo. Pity Martínez recibió en tres cuartos y puso un gran pase para el delantero, que la tocó por un costado ante la salida e Roffo y le devuelve a la ventaja el Millonario.

¡¡PELOTA TOP DEL PITY MARTÍNEZ Y 3-2 DE COLIDIO ANTE INSTITUTO!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

ST 27' GOL DE INSTITUTO - Llega el empate de La Gloria desde un lateral. Primero ganó Russo y después el ingresado Facundo Suárez, que la metió de cabeza para la llegada de Jonas Acevedo, que anticipó a Enzo Díaz y la cruzó de zurda al palo lejano de Armani.

¡DESDE UN LATERAL, EL EMPATE DE INSTITUTO! Jonás Acevedo marcó el 2-2 de la Gloria vs. River.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

ST 25' Cambios en el Millonario: Se vienen las modificaciones en el visitante. Entraron Gonzalo Martínez y Franco Mastantuono en lugar de Pablo Solari y Claudio Echeverri.

ST 18' GOL DE RIVER - Lo da vuelta el conjunto de Gallardo con una jugada de pelota parada. La pelota cayó al segundo palo, Paulo Díaz ganó de cabeza y la pelota fue desviada en el camino por Brizuela, y se le metió a Roffo. Lo da vuelta el elenco de Núñez.

ST 10' GOL DE RIVER - Finalmente, llegó el empate del Millonario. Colidio la metió en el área para Meza, que sacó un remate frontal atajado por Roffo. En el rebote, Solari fue más rápido que todos y decretó el 1-1 empujándola con el arco libre.

¡LO EMPATA RIVER EN CÓRDOBA! Solari capturó el rebote y marcó el 1-1 del Millo vs. Instituto en la #LigaProfesional.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

ST 7' Alarma en River por Acuña: El Huevo se desplomó en el suelo luego de una disputa con un rival y pareció resentirse de su lesión en el isquiotibial. Rápidamente fue sacado en el carrito y abandonó la cancha para dejarle su lugar a Enzo Díaz.

ALARMA EN RIVER: SE LESIONÓ ACUÑA.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

ST 4' Tremenda atajada de Roffo: Sigue yendo River y encuentra una nueva chance. Meza ganó en un córner de cabeza, pero el arquero de La Gloria le negó el gol con una gran atajada.

ARRANCA LA SEGUNDA PARTE - Empezaron los segundos 45 minutos. Por ahora Instituto se está llevando la victoria ante River en Alta Córdoba.

TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO - Se fue la primera mitad en Córdoba. River tuvo varias oportunidades, pero por ahora pierde con Instituto, que pegó de contraataque con un gran gol de Rodríguez y hasta ahora se lleva un gran triunfo ante el Millonario.

PT 48' No es la noche de Colidio: El delantero ex Tigre y otra ocasión desperdiciada. Desbordó Marcos Acuña por izquierda y sacó un centro que el '11' llegó a cabecear pero no de lleno, por lo que su intento salió desviado.

PT 46' ¡Simón al palo! - El volante de River probó desde lejos y a colocar, pero su remate dio de lleno en el palo izquierdo de Roffo.

PT 42' Probó Echeverri: Una nueva aproximación del visitante, que sigue merodeando el empate. Buena combinación entre Meza y el Diablito, que sacó un remate desde afuera que salió desviado.

PT 40' No pudo Colidio: El delantero de River no está derecho esta noche. Un centro de Santiago Simón encontró su desmarque, pero su tiro de derecha dentro del área se fue desviado.

PT 29' Colidio y la más clara de River: El partido sigue siendo de ida y vuelta y el Millonario empieza a encontrar espacios. Claudio Echeverri dejó solo con un gran pase a Colidio, que en el mano a mano con Roffo no pudo superar al arquero local, que alcanzó a achicar y despejó su remate al córner.

PT 25' Casi lo empata Meza: Al volante le quedó un tiro libre cerca del área, pero su intento por arriba de la barrera se fue apenas al lado del palo de Manuel Roffo.

PT 23' GOL DE INSTITUTO: Llegó el primero del partido y del local. En una contra letal, Gregorio Rodríguez le giró a Leandro González Pires y se fue derechito hasta el área para luego definir de puntín ante la salida de Armani.

¡GOL DE INSTITUTO! Gregorio Rodríguez pudo contra Armani para el 1-0 de la Gloria vs. River en la #LigaProfesional.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

PT 5' ¿Fue penal?: El árbitro Andrés Merlos fue a ver una posible mano de Miguel Brizuela en una disputa con Pablo Solari. Después de revisarla, decidió no dar penal y cobrar foul del delantero del Millonario.

¡ATENCIÓN! Merlos fue a revisar un penal para River y terminó marcando una falta de Solari. ¿Qué te pareció?



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

PT 3' Avisó Instituto: La primera fue del local. Un centro desde la derecha de Gregorio Rodríguez encontró a Ignacio Russo, que ganó de cabeza pero su remate fue a las manos de Franco Armani.

PT 1' Comienzo accidentado: En una acción dividida con un jugador local, Maximiliano Meza se salió del terreno y chocó su cabeza contra una de las cámaras de televisión. Después de ser revisado por los médicos de River, se confirmó que sólo fue un susto y el volante pudo reingresar.

¡ATENCIÓN! Fuerte golpe de Maxi Meza contra una de las cámaras en Alta Córdoba.



— SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2024

ARRANCA EL PARTIDO EN ALTA CÓRDOBA - Comenzó el partido entre Instituto y River, que buscarán los tres puntos para seguir entre los primeros puestos del campeonato.

Formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Gonzalo Requena, Miguel Brizuela, Lucas Rodríguez; Damián Puebla, Nicolás Dubersarsky, Gastón Lodico Damián Batallini; Gregorio Rodríguez e Ignacio Russo.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Maximiliano Meza; Claudio Echeverri; Pablo Solari y Facundo Colidio.

Nuestro equipo para enfrentar a Instituto en Córdoba por la fecha 21 del Torneo LPF. ??#VamosRiver ?uD83DuDD34? pic.twitter.com/N8LISrFsKZ — River Plate (@RiverPlate) November 6, 2024

El Millonario buscará su segunda victoria al hilo con el objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Por ahora, está tercero en la tabla anual y está logrando su cometido, pero no puede dormirse de aquí al final del torneo. Enfrente estará Instituto, que no pasa su mejor momento: ganó sólo uno de los últimos siete encuentros y hace tres que no conoce la victoria, pero irá por el golpe como local para no perder la ilusión de clasificar a la Copa Sudamericana.