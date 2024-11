Borja, de la vuelta al gol como suplente a perderse el próximo partido

Luego de ser uno de los señalados tras la eliminación de River de la Copa Libertadores la semana pasada, Miguel Borja fue suplente ante Banfield pero aún así logró marcar y "sacarse la mufa" después de una mala semana para cerrar el 3-1 del Millonario. No obstante, el colombiano se perderá el encuentro ante Instituto por haber llegado a cinco amarillas.

Después de saltar a la cancha el sábado, el atacante de 31 años se ganó una tarjeta amarilla que lo priva de jugar el partido del miércoles de la Liga Profesional, en el que River visitará a La Gloria. Después de una serie de eventos que lo pusieron en la mira del hincha riverplatense (desde la denuncia por maltratar a sus hijos, la oferta de renovación de la CD del club hasta su floja actuación ante Atlético Mineiro que le costó la suplencia), Borja al menos logró desahogarse en el final del encuentro ante Banfield.

¡BORJA ENTRÓ Y MARCÓ EL TERCERO DE RIVER!



uD83DuDCFA ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/bMc8YFyXM4 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 2, 2024

Entre septiembre y octubre, solamente marcó dos goles en diez partidos jugados (cuatro de ellos de Copa Libertadores, donde no marcó), algo que se contrapuso con su gran año goleador previo a la llegada de Marcelo Gallardo al banco riverplatense y lo convirtió en uno de los señalados por los hinchas, que incluso se expresaron con algunos chiflidos cuando el colombiano ingresó en el complemento. Por lo pronto, el Colibrí no podrá formar parte del encuentro ante Instituto.

Qué dijo Gallardo sobre Borja

Respecto de su ausencia en el once, el Muñeco comentó: "Fue una decisión como las que a veces hay que tomar. Más allá de ser un goleador y uno de los futbolistas más importantes, necesitaba buscar otras alternativas para mejorar el funcionamiento". Además, agregó que no fue un "castigo" al delantero y que hasta lo benefició estar fuera del foco por unos momentos: "A él le hizo bien salir del centro de atención. Cuando no está con el gol, le hace bien a veces. Tuvo pocos minutos en la cancha y metió un gol, el fútbol es así y tiene estas cosas. No fue un castigo, había que cambiar la dinámica", sentenció.