Enzo Fernández se lució en Conference League: mirá su hat-trick de asistencias

A pesar de que no pasa su mejor momento en lo futbolístico ni en lo personal, Enzo Fernández se arregla para seguir dejando detalles de su calidad. El argentino dio tres asistencias en el 6-0 parcial de Chelsea frente al FC Noah de Armenia, por el tercer encuentro de su equipo en Conference League. El ex River, que quedó relegado en el once habitual de los Blues en Premier League, fue titular, capitán y una de las figuras de la goleada de su conjunto. Tras esa performance, su entrenador Enzo Maresca lo sustituyó en el entretiempo, por lo que podría tener minutos ante Arsenal el próximo domingo.

Las asistencias de Enzo en la goleada de Chelsea

La apertura del marcador a los 12 minutos por parte de los Blues vino desde un córner ejecutado por Fernández. El argentino metió un preciso centro para que Tosin Adarabioyo gane de cabeza y la meta contra el segundo palo, anotando su primer gol desde que llegó al club londinense.

¡Asistencia de Enzo Fernández! El argentino manejó la pelota parada y Tosin Adarabioyo anotó el 1-0 de Chelsea ante Noah.



El 2-0 llegó un minuto después por parte de Marc Guiu y el tercero sólo cinco más tarde, a los 18. En ese tercer tanto también estuvo involucrada la pegada de Enzo, que volvió a meter un preciso centro al corazón del área desde el córner derecho para que esta vez sea Alex Disasi (justamente uno de los que lo enfrentó en la final de Qatar con Francia) el que nuevamente de cabeza transforme la victoria en goleada.

¡SEGUNDA ASISTENCIA DE ENZO FERNÁNDEZ! El argentino ahora asistió a Axel Disasi para el TERCERO de Chelsea.



El control de Chelsea sobre el partido era total, y a los 21 minutos llegó el cuarto gol y la tercera asistencia de Fernández en el partido. Después de una presión de Guiu, la pelota le quedó de frente al volante de la Selección Argentina para hacer lo que mejor sabe: pase al vacío a la carrera para João Félix, que aprovechó el espacio en la defensa el Noah para irse de cara al gol y poner el 4-0 con una definición por encima del arquero. Ya más cerca del descanso, un tanto de Mykhaylo Mudryk y otro más de Félix le engrosaron la goleada, que fue 6-0 al final del primer tiempo.

¡¡TRES ASISTENCIAS DE ENZO FERNÁNDEZ EN 20 MINUTOS!! Golazo de Joao Félix para el 4-0 de Chelsea vs. Noah.



Encuentro ideal para Chelsea, que ya aseguró un nuevo triunfo ante el conjunto armenio en Stamford Bridge y hasta ahora responde a las expectativas en una Conference League donde no tiene demasiados rivales a la vista y en la que por el momento, está ganando tres encuentros sobre tres jugados. Con el duelo de hoy resuelto, Maresca sacó a Enzo en el entretiempo, lo que podría ser indicio de que el argentino tenga minutos en el crucial duelo ante Arsenal por Premier League, el próximo domingo.