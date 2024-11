La historia de Enzo Barrenechea, el tapado de Scaloni

Se conoció la lista de convocados de la Selección Argentina para enfrentar a Paraguay y Perú en noviembre, y la principal sorpresa fue la primera citación de Enzo Barrenechea. El mediocampista de 23 años, actualmente en Valencia y que también tiene la chance representar a Italia, tuvo el llamado de Lionel Scaloni. Pero, ¿quién es este joven cordobés que cumplirá el sueño de vestir la celeste y blanca?

Barrenechea es un volante central oriundo de Villa María, Córdoba, y si bien surgió de las inferiores de Newell's, no alcanzó a debutar en Primera porque la Lepra lo vendió al Sion de Suiza en 2019 por una cifra que rondó a los 3 millones de euros. No pasó un año de esa transferencia para que la Juventus pose su mirada en él y se lo lleve para reforzar el equipo Primavera (así se conoce a los conjuntos sub-19 y sub-21 en Italia).

En la Vecchia Signora sí pudo debutar en el primer equipo, pero no tuvo lugar: solo disputó cinco encuentros antes de ser cedido la pasada temporada al Frosinone, donde compartió con Matías Soulé, otro de los "europibes" seguidos por Scaloni y logró la continuidad deseada disputando 39 encuentros. Al volver a Juventus, el cuadro italiano lo incluyó en una operación con Samuel Iling-Junior en la que ambos fueron a Aston Villa y el conjunto turinés puso dinero encima a cambio de la llegada de Douglas Luiz. El volante argentino iba a compartir con Dibu Martínez, pero su nuevo club lo cedió al Valencia, donde juega actualmente.

Enzo Barrenechea, la gran sorpresa de Lionel Scaloni en la lista de Argentina:



uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Primera convocatoria a la Selección

uD83DuDC49 Esta temporada, fue fichado por Aston Villa, pero pasó a préstamo al Valencia

?? Suma 7 partidos y 1 gol con el equipo español



¿Sumará minutos en esta doble… pic.twitter.com/kUyKvoQZ7E — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2024

Buen presente y convocatoria

Con el conjunto Che la actualidad del equipo no es buena, ya que se encuentran en zona de descenso en La Liga, pero el rendimiento de Barrenechea es de lo más destacado. Arrancó no siendo titular, pero ya se metió en el equipo y hasta metió su primer gol, en el 1-1 ante Getafe el pasado 27 de octubre.

Primer gol de Enzo Barrenechea uD83CuDDE6uD83CuDDF7 con la camiseta de Valencia uD83CuDDEAuD83CuDDF8. Así firmó el 0-1 parcial ante Getafe en LaLiga.pic.twitter.com/XDfNztpZ3V — VarskySports (@VarskySports) October 27, 2024

A pesar de no haber jugado oficialmente en nuestro fútbol, el volante central dejó claro hace mucho que esta convocatoria era uno de sus sueños: "Si no es en la Selección Argentina no juego en ningún lado. Estoy esperando cumplir mi sueño", comentó en una entrevista hace poco, en referencia a la posibilidad de jugar para la selección de Italia. En un momento de consolidación, el cordobés cumplirá esa aspiración de ser citado por la Selección Argentina.