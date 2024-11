Durísima sanción de la FIFA contra San Lorenzo: por cuánto tiempo

En las últimas horas San Lorenzo de Almagro recibió un duro revés de la FIFA porque el ente que regula el fútbol a nivel mundial confirmó el miércoles, mediante un comunicado en su página web, que el club argentino está inhibido por los próximos tres periodos de fichajes. Si bien no transcendió el motivo por el cual fue inhibido ni tampoco el monto que deberá pagar la institución para saldar la deuda, lo cierto es que en caso de no hacerlo no podrá sumar refuerzos durante el verano de 2025.

uD83DuDEA8 ÚLTIMO MOMENTO: SAN LORENZO FUE INHIBIDO POR FIFA Y NO PODRÁ INCORPORAR JUGADORES POR 3 MERCADOS DE PASES



? La FIFA informó en su sitio web que San Lorenzo está inhibido para incorporar jugadores por los próximos tres mercados de pases. La prohibición está vigente desde este… pic.twitter.com/Qr1aDS4LB5 — Diario Olé (@DiarioOle) November 8, 2024

Esta es una de las tantas deudas que tuvo que afrontar el club en los últimos años, aunque en muchos casos fueron debido a negociaciones que se dieron en gestiones anteriores, las cuales condicionaron a la actual.

De hecho, este tipo de situaciones se han vuelta moneda corriente en el Ciclón porque hace apenas unos meses, en la última ventana de fichajes, también padeció una inhibición que le impidió contar con los refuerzos hasta que pagó lo que se adeudaba.

Cabe remarcar que no existe solo un camino para levantar las inhibiciones porque pagar la deuda al acreedor no es lo único. Una de las opciones es firmar un convenio con la institución o el futbolista que reclama lo que se le debe y convenir un plan de pago. Cuando esa documentación se presenta en FIFA, la sanción para sumar refuerzos suele levantarse.