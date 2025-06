"Me sentía culpable de haber llevado un asesino en mi auto"

Durante la conferencia de prensa que brindó el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, junto al intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño, se informó que el testimonio de un taxista fue fundamental para detener al presunto femicida de Mabel Mena.

Precisamente Darío, taxista de Taxi La Union, contó que había trasladado a un hombre hasta un puesto y, además, ofreció llevar a los efectivos policiales de la Comisaría al lugar. El dato que aportó hizo que los policías se concentraran en el área rural donde, finalmente, alrededor de las 14.45 lo demoraron y trasladaron a la comisaría para ponerlo a disposición de la Justicia.

De esta manera la aprehensión del presunto autor (identificado por sus iniciales como J.O.L.) del femicidio de Mena en Junín de los Andes se efectuó de manera rápida. Del operativo de aprehensión participaron personal de la Comisaría N° 31 y la Brigada Rural de Aluminé, con colaboración de efectivos del destacamento policial de Las Coloradas. Se lo trasladó para la audiencia de formulación de cargos, que estuvo encabezada por el fiscal Adrián De Lillo, en la cual la justicia dispuso cuatro meses de prisión preventiva para el hombre imputado por la comisión del delito de lesiones graves en concurso real con homicidio agravado por el vínculo y por haber mediado violencia de género (femicidio) y en calidad de autor.

El comisario inspector Luis Mardones, quien tuvo a su cargo la coordinación del operativo de seguridad interior en Junín de los Andes, señaló que cuando llegar a la vivienda donde ocurrió el hecho, alrededor de las 6.40, en el barrio Los Pobladores, se enfocaron en las dos víctimas: un hombre (M.D.G.T), que pidió ayuda y presentaba una herida cortopunzante en el sector abdominal de 17 centímetros de longitud por la cual fue atendido y la mujer que, a pesar de los esfuerzos, no sobrevivió a la agresión. .

Funcionarios provinciales, policías y autoridades locales, en conferencia.

Según la investigación, tras una discusión, el imputado extrajo un arma blanca tipo cuchillo y atacó a M.D.G.T, provocándole una herida punzocortante de 17 centímetros en el abdomen, que puso en riesgo su vida. Cuando Mena intentó recriminarle lo que había hecho, el acusado la atacó con el mismo cuchillo y le asestó dos puñaladas, una de ellas en la cavidad torácica. Las lesiones provocaron la muerte de la mujer. Posteriormente, J.O.L se dio a la fuga y luego fue apresado.

Mardones contó que tras resguardar el lugar para permitir la posterior recopilación de pruebas, iniciaron varias acciones en simultaneo: consiguieron testimonios que daban cuenta del presunto autor del hecho, relevaron las imágenes en las cámaras de seguridad y montaron un operativo de seguridad no sólo en Junín de los Andes sino también en San Martín de los Andes, Piedra del Águila y Las Coloradas.

Mena tenía 45 años y se desempeñaba como portera en la Escuela Primaria N° 344 del barrio Primeros Pobladores.

"Me ofrecí a acompañar a la Policía al lugar donde dejé a esta basura"

En declaraciones a FM Cordillera de Junín de los Andes, Darío, el taxista, que traslado al femicida de Mena hasta Las Coloradas, antes de ser aprehendido por la policía, dijo que "hoy me tocó llevar una persona a las Coloradas, cuando llego a la base un compañero me muestra una foto, preguntando si esa era la persona que llevé, la cual le respondo que sí y le pregunto por qué? Me dice que esa persona mató a una mujer y esta prófugo. Yo me sentí muy mal, porque como taxista uno nunca sabe a quién lleva".

Darío señaló que decidió ir a la comisaría a declarar lo sucedido "porque me sentía tan culpable de haber llevado un asesino en mi auto". "Mientras me interrogaban, veía como la policía hacía un gran trabajo. Me ofrecí a acompañarlos al lugar donde dejé a esta basura", agregó. Dijo que se fue angustiado a su casa y se acostó. Cuando se despertó se enteró que pudieron atraparlo: "me puse contento porque se va a ser justicia y sentí que está mujer va a descansar en paz".

Por ultimo dejó una reflexión: "nunca debemos quedarnos callados" y agradeció a Dios "que me protegió y que está persona no me haya lastimado".