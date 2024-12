La voz del estadio de Newell’s: insultos al árbitro, contravención policial y despido

Un insólito episodio se registró en el encuentro entre Newell's Old Boys y Boca este pasado domingo en Rosario, en el marco de la anteúltima fecha de la Liga Profesional 2024. El encargado de la voz del estadio, conocido como Mario, lanzó un exabrupto al micrófono contra el árbitro y fue sancionado duramente.

Tras una disputa entre Mateo Silvetti y Frank Fabra en la que el volante de la Lepra quedó tendido en el piso, hinchas y jugadores del equipo local se mostraron molestos ante la decisión de Leandro Rey Hilfer de no cobrar falta. Esto también molestó al locutor, quien lanzó un comentario al aire que resonó por todo el estadio: "Foul, la c... de tu madre. ¡Y no lo cobra!", se lo escucha decir.

El video con el insulto se hizo viral en las redes sociales

A la VOZ DEL ESTADIO del Coloso del Parque no le gustó nada una decisión arbitral en Newell's vs. Boca... uD83DuDE33uD83DuDE33uD83DuDE33



El castigo a la voz del estadio de Newell's

En el momento en el que sucede el episodio, Edinson Cavani y Fernando Gago, capitán y entrenador de Boca, registraron lo ocurrido y se acercaron a reclamarle a los árbitros.

Desde el club decidieron echar al locutor, quien también recibió una contravención por incitación a la violencia, según informó el periodista Hernán Cabrera.

Además, el árbitro del encuentro, Rey Hilfer, citó el hecho en el informe arbitral tras el partido.