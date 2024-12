Diego Milito, otro ídolo que se anima a ponerse el traje de presidente

Diego Milito fue electo presidente de Racing luego de una jornada histórica para el club de Avellaneda, superando por amplio margen al oficialismo encabezado por Chistian Devia, y terminando con una gestión de 11 años encabezada por Víctor Blanco. El ex jugador, campeón con La Academia, se suma al listado de emblemas que se ponen el traje de dirigente.

Uno de los últimos ídolos formados en La Academia, se convierte en el sexto ex jugador que se vuelve presidente del club de sus amores en la actualidad. Se suma a la lista que tiene a Juan Román Riquelme en Boca, Juan Sebastián Verón en Estudiantes, Luis Fabián Artime en Belgrano, Gonzalo Belloso en Rosario Central y Matías Tapia en Barracas Central.

Por otro lado, mencionar casos pasados como el de Daniel Pasarella en River Plate, Carlos Babington en Huracán, ambos sin un final deseado de sus mandatos. A ellos agregarle Julio Grondona, quien fue jugador y presidente de Arsenal de Sarandí, previo a llegar a AFA.

Verón y Riquelme, los casos más populares en el ´fútbol argentino

La contundente victoria del ídolo, campeón en el 2001 y 2014, por un amplio margen. Con un total de 17.090 votantes, histórico para la institución, Racing Sueña sacó el 60,08% (10.267 votos), contra los 6.787 del oficialismo “Racing Gana” que representaron un 39,71%. 30 votos fueron en blanco y 6 anulados.

“Esto es muy fuerte, es un sueño hecho realidad. Me pasan un montón de cosas por la cabeza en este momento”, expresó Milito luego de conocer los resultados, agregando además que Voy a dejar mi vida en este club, para proteger a los hinchas que me dieron la posibilidad de cumplir este enorme sueño”.

El ex jugador, que también cumplió con el rol de Director Deportivo en el 2018/19, estará acompañado junto al ex ministro de Economía Hernán Lacunza (durante el gobierno de Mauricio Macri) y Martín Ferré. Sebastián Saja llevará la función en la Secretaría Técnica del club, sumando a la ex Leona Delfina Merino estará a cargo de los deportes amateurs de la institución.

“Le agradezco a la gente de Racing por acompañarme y darme todo el cariño que me brindan. Me involucré porque necesito devolverles a ellos todo lo que me brindan. Y con mi equipo vamos a dejar todo para llevar a Racing a donde se merece".

La nueva gestión asumirá el jueves frente a la institución. Entre los primero pasos a dar estará la renovación de Gustavo Costas, a quien ya habían confirmado su continuidad en el caso de gar las elecciones. A ello sumar la idea de infraestructura, que va desde modernización del cilindro, hasta nuevos predios deportivos tanto en Ezeiza como el “Tita”.