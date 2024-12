La decisión de Independiente con uno de los apuntados por la polémica del yate

Tarzia no continúa. Desde la Secretaría Técnica de Independiente le comunicaron al extremo de 21 años que no está en los planes y la idea es que salga del club por una venta.

En un año que fue de menor a mayor pero aún así no consiguió el objetivo de estar en Copa Libertadores, se empiezan a conocer decisiones en Independiente a partir de 2025. En una de ellas, la Secretaría Técnica le hizo saber a Diego Tarzia que no será tenido en cuenta para el plantel del próximo año, y que la idea es que salga por del club por una venta. Además, Joaquín Laso, que uno de los cuestionados por los hinchas, finalmente no renovará y dejará el club.

Esta decisión fue tomada a raíz de la polémica de aquella fiesta en un yate en octubre, por el que el futbolista de 21 años estuvo, junto a Marco Pellegrino, en el centro de la escena. Lo que llamó la atención de Tarzia es que aparentemente el director técnico Julio Vaccari (que estuvo de acuerdo con la determinación final) no se comunicó en ningún momento con el juvenil de 21 años, y éste se enteró directamente por intermedio de dirigentes del Rojo. El canterano del club tiene contrato hasta fines de 2026, y si bien continuará trabajando a la par del grupo, buscarán su salida por un préstamo o una venta.

uD83DuDEA8#ALERTA | Diego Tarzia no será tenido en cuenta y se irá de #IndependienteuD83DuDD34



uD83DuDCCCJulio Vaccari no se comunicó con el juvenil de 21 años y fueron dirigentes quienes se lo informaron, según pudo saber @okdobleamarilla



uD83DuDCCCEl futbolista está "sorprendido" por la falta de… pic.twitter.com/3YOiK5XqOR — doble amarilla ?????? (@okdobleamarilla) December 19, 2024

Por otra parte, otra de las salidas confirmadas será la de Joaquín Laso. El defensor central, que fue “colgado” durante un tiempo por el conflicto entre su representante y la dirigencia, además de ser uno de los apuntados por los hinchas tras una seguidilla de errores en el fondo, no renovará su contrato y quedará libre el próximo 31 de diciembre. Así lo confirmó Daniel Seoane, Secretario General del Rojo, en Radio Continental: “Termina su contrato el 31 de diciembre. Cuando (Julio) Vaccari nos plantea lo que propone para el 2025, no está en los planes y no se le renovará”.

No sigue. Tras varios idas y vueltas, Laso se irá libre de Independiente.

El futuro de Marcone en Independiente

Por otra parte, el capitán del Rojo, otro de los seguidos de cerca para resolver su futuro, estaría cerca de renovar su vínculo con el club de Avellaneda. Si bien el consenso no era total en la CD, el deseo de Vaccari de tenerlo en 2025 y su importancia dentro del plantel actual inclinaron la balanza. El presidente Néstor Grindetti le ofreció un nuevo contrato en las últimas horas, y el volante central estaría a un "sí" de continuar en el Libertadores de América.