Borraron a tres jugadores por fiesta en yate y video viral con una ex Gran Hermano

Se filtraron fotos y videos de una fiesta en yate con una ex Gran Hermano y modelos con tres jugadores que fueron "borrados" de su equipo .

Eran tantos los días de calma que estaba viviendo Independiente de Avellaneda que hasta sus propios hinchas se sorprendieron. Pero este viernes volvieron a sacudirse las aguas con una interna del plantel profesional: dos titulares fueron borrados por motivos extra-futbolísticos y no serán de la partida este sábado en el choque con Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza por la Liga Profesional 2024.

Si bien venían siendo piezas importantes el esquema de Julio Vaccari, tanto Marco Pellegrino como Diego Tarzia recibieron un apercibimiento de parte del club y no integrarán la lista de convocados para recibir a los cuyanos en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

El defensor y el extremo, de buenos desempeños en los últimos partidos, no serán considerados hasta nuevo aviso por actos de indisciplina, tampoco Santiago Toloza, aunque no viene sumando minutos últimamente. El sábado pasado, un día después del triunfo con Lanús en el Sur, se hizo viral un video en el que se los ve en una fiesta de cumpleaños en un yate junto a una ex participante de Gran Hermano, Florencia Regidor y la modelo Sasha Ferro.

Las redes sociales viralizaron imágenes de la fiesta privada en un yate

@florregidor Y SASHA FERRO EN FIESTA PRIVADA CON JUGADORES DEL ROJO TARZIA,TOLOZA Y PELLEGRINO. pic.twitter.com/5MEkdxgjRL — porriciento (@porriciento2024) October 20, 2024

Más allá de que el domingo tenían la jornada libre, esto no cayó bien en el Rojo y por eso se tomó esta drástica decisión. La joven influencer, cansada de que le preguntaran constantemente sobre aquella tarde con los jugadores, se descargó en su cuenta de X y compartió un mensaje: “¿QUÉ TANTO?”.

El lugar de Pellegrino en la nómina de citados será ocupado por Joaquín Laso, cuyo representante está próximo a llegar a un acuerdo con la dirigencia por una deuda. Además, dirán presente los juveniles Lautaro Millan, Santiago Hidalgo y el uruguayo Baltasar Barcia.