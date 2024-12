Se entregan los premios Olimpia, con reconocimiento a deportistas valletanos

El Círculo de Periodistas Deportivos (CPD) entregará los premios Olimpia de este año 2024, donde reconocerá a los deportistas de 43 disciplinas. La fiesta se llevará a cabo hoy 19 de diciembre en la Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca, además de que se harán menciones especiales, donde figuran las que se les harán al neuquino Iñaki Basiloff, campeón y medalla en los Juegos Paralímpicos de Paris 2024 y el saltanse Hernán Urra que también obtuvo presea en la misma competición.

El nadador Iñaki Basilof, que a nivel clubes representa al Club Cipolletti en la región y al Club Atlético River Plate a nivel nacional, logró dos medallas en la pasada cita realizada en la capital francesa, consiguió oro en los 200 metros combinados y bronce en los 400 libres.

El neuquino Basiloff será reconocido esta noche

En tanto, el atleta de Cinco Saltos, Hernán Urra, obtuvo la medalla plateada en lanzamiento de bala F35 logrando su tercera presea paralímpica consecutiva.

Sumando a ello a los deportistas restantes que tuvieron un gran desempeño, como lo fueron, Alexis Chávez, Los Murciélagos, Fernando Vázquez, Antonio Ruiz Díaz, Paula Gómez, Juan Zamorano, Rodrigo Romero, Stefanía Ferrando y Gustavo Fernández. Por otro lado, en esta la 70ª edición de la tradicional y emblemática entrega, se reconocerán 50 años de la consagración de Guillermo Vilas en el Masters de Australia, la medalla de oro que ganó la Generación Dorada (básquet) y el fútbol en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

El saltense Hernán Urra también será premiado por su actuación en París 2024

Además, se hará una mención especial a los primeros logros que obtuvo Diego Armando Maradona en Cebollitas, y se reconocerá a Gustavo Costas, campeón de la Copa Sudamericana con Racing, y el delantero Ángel Di María recibirá una mención especial por “su gran trayectoria en la selección nacional de fútbol”.

En esta ocasión, se entregará por tercera vez el Olimpia de Brillantes, a las grandes leyendas del deporte y este año será para Hugo Porta, la máxima figura histórica del Rugby.

Hugo Porta semana atrás junto al gobernador neuquino. Hoy será homenajeado como Leyenda del Deporte Nacional

En cada una de las actividades fueron elegidos tres deportistas, con excepción del remo y yachting en los que se ternaron una y tres duplas, respectivamente. Los ganadores de cada una de las nominaciones serán, luego, candidato al oro, para el que hay cuatro favoritos: Franco Colapinto por su debut en la Fórmula 1; José "Maligno" Torres por su medalla de oro en BMX freestyle en los Juegos Olímpicos París 2024; y los futbolistas Emiliano "Dibu" Martínez, recientemente reconocido con The Best al mejor arquero gracias a su magnifica temporada en Aston Villa y con la selección argentina, y Lautaro Martínez, goleador de Inter y del combinado nacional en la Copa América Estados Unidos 2024. La particularidad es que en el caso de los dos Martínez, están en la misma junto a Adrián "Maravilla" Martínez y quien no obtenga el galardón en su deporte quedará descartado para la distinción más importante.

TODAS LAS TERNAS DE LOS OLIMPIAS 2024

1- Ajedrez: María José Campos, Faustino Oro, Ilan Schnaider

2- Atletismo: Florencia Borrelli, Ignacio Erario, Elián Larregina

3- Automovilismo: Franco Colapinto; Franco Girolami, Julián Santero

4- Básquetbol: Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, José Vildoza

5- Bochas: Lucas Hecker, Milagros Pereyra, Nicolás Pretto

6- Boxeo: Evelyn Bermúdez, Fernando Martínez, Yamil Peralta

7- Canotaje: Brenda Rojas, Sebastián Rossi, Agustín Vernice

8- Cestoball: Sol Débole, Santiago Díaz, Valeria Gaccio

9- Ciclismo: Tomás Contte, Eduardo Sepúlveda, José Augusto Torres

10- Deportes de invierno: Tiziano Gravier, Iara Haiek, Mila Lutteral

11- Equitación: Damián Ancic, Lucrecia Cesaroni, José María Larocca

12- Esgrima: Isabel Di Tella, Pascual Di Tella, Athina González Ciavarella

13– Esquí Náutico: Bautista Ahumada, Eugenia De Armas, Tobías Giorgis

14- Fútbol: Adrián Martínez, Damián Emiliano Martínez, Lautaro Martínez

15- Futsal: Kevin Arrieta, Alejo Gayraud, Lucas Granda

16- Gimnasia: Celeste D’Arcángelo, Santiago Ferrari, Santiago Mayol

17- Golf: Ricardo González, Emiliano Grillo, Mariano Tubio

18- Handball: Lucila Balsas, Elke Karsten, Pablo Simonet

19- Hockey sobre Césped: Cristina Cosentino, Zoe Díaz de Armas, Tomás Santiago

20- Hockey sobre Patines: Constantino Acevedo, Ezequiel Mena, Facundo Navarro

21- Judo: Sofía Fiora, Brisa Gómez, Keysi Perafán

22- Karate: Lisandro Fontana Lardies, Kevin Molina Santillán, Aylen Yardin

23- Lucha: Agustín Destribats, Iván Llano y Linda Machuca

24- Motociclismo: Manuel Andújar, Valentino Perrone, Joaquín Poli

25- Natación: Andrea Berrino, Macarena Ceballos, Agostina Hein

26- Pádel: Federico Chingotto; Valentino Libaak, Agustín Tapia

27- Patín: Matías Dell Olio, Zoe Manggia, Juan Segundo Rodríguez

28- Pato: Justo Bermúdez, Juan Ignacio Lanfranco, Facundo Taberna

29- Pelota: Federico Fernández, Lis García Calderón, Guillermo Osorio

30- Pesas: María Paz Casadeval, Domingo Meza y Benjamín Turner

31- Polo: José Adolfo Cambiaso (N); Camilo Castagnola, Tomás Panelo

32- Remo: Sonia Baluzzo / Evelyn Silvestro, Alejandro Colomino, Pedro Dickson

33- Rugby: Virginia Brigido, Mateo Carreras, Juan Cruz Mallía

34- Softbol: Mariana Gorosito, Teo Migliavaca, Juan Zara

35- Surf: Santino Basaldella, Juliette Duhaime, Franco Radziunas

36- Taekwondo: Lucas Guzmán, Santino Policelli, Victoria Rivas

37– Tenis: Sebastián Báez, Mariano Navone, Horacio Zeballos

38- Tenis de Mesa: Ana Codina, Horacio Cifuentes, Santiago Lorenzo

39- Tiro: Federico Gil, Julián Gutiérrez, Fernanda María Russo

40- Triatlon: Bautista Arbizu, Romina Biagioli, Tiago Muñoz

41- Turf: Gustavo Calvente, Francisco Goncalvez, Eduardo Ortega Pavón

42- Voleibol: Facundo Conte, Luciano De Cecco, Victoria Mayer

43- Yachting: Julio Alsogaray / Malena Sciarra, Leandro Altolaguirre / Lucas Altolaguirre, Eugenia Bosco / Mateo Majdalani.