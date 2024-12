Una buena para Franco Colapinto en la previa de navidad

El 2024 deja sensaciones más que especiales para Franco Colapinto, que en los últimos días recibió noticias de todo tipo. El piloto argentino, que está en el país, logró el último objetivo del año que fue terminar el secundario “Está formalmente egresado”.

Con el 90% de su futuro casi resuelto de cara a la temporada 2025 en la Fórmula 1, el argentino está cerrando su año en el país, más precisamente en Pilar, donde se lo pudo ver realizando diferentes deportes como el golf y el pádel.

En el medio de sus días de descanso, el juvenil piloto logró el objetivo de terminar sus estudios secundarios industrial, orientado en la mecánica, ubicado en Pilar. En primer momento estuvo en Techint, pero por cuestiones de viajes por sus carreras, algunas materias no podían cursar por ser presenciales. Es por ello que volvió al Colegio de Pilar, donde hizo la primaria, terminando el sexto año.

Según dijo su círculo íntimo, “Tenía unas materias pendientes del último año. ¡Hoy le abrieron mesa y las metió!”, acompañado esto con la foto donde tiene el diploma y el “Ya está Formalmente egresado”.

Diploma en mano para el piloto que terminó sus estudios secundarios

El piloto de reserva de Williams ya se prepara de cara al 2025, si bien todas las escuderías confirmaron todas sus butacas, aún queda alguna chance de poder ver al argentino en pista, ya que Flavio Briatore, experimentado empresario y asesor del equipo Alpine, manifestó en las últimas horas que Colapinto sigue en carpeta, y que si bien arrancará con Gasly y Doohan, si los resultados no se dan se hará un cambio.

“Si hay un piloto que no avanza, que no me trae resultados, lo cambio. No puedes ser emocional en la F1. Me interesa cualquier piloto que sea rápido. Y Franco sorprendió a todos” dijo Briatore.