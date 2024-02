La final Patagónica va en la cancha de Newbery el domingo a las 19

El cotejo de vuelta de la Final de la Zona Sur (Patagónica), semifinales del Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024 entre Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces se jugará el domingo 4 de febrero y dará inicio a las 19 en el estadio de "El Lobo", conocido como La Madriguera, en pleno corazón del barrio 9 de Julio en una zona denominada como "La Loma", donde habitualmente oficia de local.

Así quedó definido el horario del partido luego de una reunión que se realizó este jueves por la mañana en la Unidad Regional de la Policía de Comodoro Rivadavia, donde estuvieron presentes representantes de la fuerza de Seguridad de la ciudad y de Rawson, dirigentes del "Aeronauta", funcionarios municipales y del Ente Comodoro Deportes y dirigentes de la Liga local.

El encuentro será controlado por los bahienses, Juan Ignacio Nebbietti como árbitro principal que representa a la Liga de Río Colorado, los líneas serán Marcos Gonzalo Hourticolou de la Liga de Coronel Dorrego y Emiliano Nicolás Bustos y el cuatro árbitro será Leopoldo Gorosito, los dos últimos también de la Liga de Río Colorado.

En la ida se impuso el equipo neuquino por 2 a 0, en cotejo que tuvo polémicas, pero las declaraciones cruzadas de ambas dirigencias le han dado a la revancha un clima enrarecido y poco propicio, un clima de "batalla" que se ha creado al encuentro, que los memoriosos comparan con Huracán de Comodoro Rivadavia y Cipolletti en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado. Declaraciones cruzadas, promesas de agresiones, con el aditivo del siglo 21 que son las redes sociales (facebook, twitter e Instagram), las páginas web, los blog, que no hacen otra cosa por estos días de "echarle nafta al fuego.

Ahora, ya definido, día y horario, habrá que pensar solo en lo futbolístico, que hasta el momento se ha hablado poco y casi nada. Por ese motivo la institución chubutense puso en venta las entradas para el partido ante los neuquinos, la popular costará 1500 pesos para los socios y 2000 para No socios, la General baja, 2000 los socio y 3000 los no socios y las platea alta numeradas, 3000 pesos para Socios y 4000 no socios. Solo se podrán adquirir con efectivo.