La vuelta de la final tiene árbitro y día, sin cancha confirmada ni horario

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes los árbitros que van a dirigir el partido de vuelta de la Final de la Zona Sur (Patagónica), semifinales del Torneo Regional Federal Amateur 2023/2024 entre Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces, en la ida se impuso el equipo neuquino por 2 a 0, en cotejo que tuvo polémicas, pero las declaraciones cruzadas de ambas dirigencias le han dado a la revancha un clima enrarecido y poco propicio.

Por ahora el partido va el domingo 4 y será controlado por el bahiense que representa a la Liga de Río Colorado, Juan Ignacio Nebbietti, los líneas serán Marcos Gonzalo Hourticolou de la Liga de Coronel Dorrego y Emiliano Nicolás Bustos y el cuatro árbitro será Leopoldo Gorosito, los dos últimos también de la Liga de Río Colorado.

En principio, el partido iba a jugarse a las 17 en el estadio de "El Lobo", conocido como La Madriguera, en pleno corazón del barrio 9 de Julio en una zona denominada como "La Loma" , donde habitualmente oficia de local.

Enfrente del estadio del "Aeronauta" (la otra denominación que recibe Newbery) esta emplazada la Rural de Comodoro Rivadavia, y este fin de semana de viernes a domingo, se llevará a cabo la Exposición Ganadera, una o la más importante de Chubut y de la Patagonia, con centenares de animales (vacas, ovejas, caballos, corderos, chivos) y el cierre de la misma coincide con el horario de inicio del partido. Se anuncia la presencia del gobernador de la provincia Ignacio Torres, esto hace que las autoridades municipales, no quieren que en 100 metros, compartan los empresarios más importantes de la zona austral de país, con un partido multitudinario (se estiman 15.000 personas podrían llegarse al escenario).

A eso hay que sumarle el clima de "batalla" que se ha creado al encuentro, que los memoriosos comparan con Huracán de Comodoro Rivadavia y Cipolletti en las décadas del 70 y 80 del siglo pasado. Declaraciones cruzadas, promesas de agresiones, con el aditivo del siglo 21 que son las redes sociales (facebook, twitter e Instagram), las páginas web, los blog, que no hacen otra cosa por estos días de "echarle nafta al fuego".

La dirigencia de Newbery que encabezan Pablo "Pitu" como presidente y Leonardo "Leo", dos de los hermanos Barrientos, el otro es Hugo, director técnico del equipo, ni por asomo aceptarían cambiar de localía, e irse a jugar al estadio Municipal Comodoro Rivadavia (ex YPF) ubicado en el barrio General Enrique Mosconi en Kilómetro 3, como pretenderían las autoridades municipales y provinciales y la policía de la provincia.

Este jueves a las 11 se reunirán dirigentes de la entidad, con el intendente de Comodoro Rivadavia Othar Macharasvili, integrantes del Ente Comodoro Deportes, representantes de la policía de Chubut y de la ciudad, allí se confirmará el día (por ahora domingo, no hay que descartar al lunes 5 o el domingo 11), escenario, horario y un operativo gigantesco de seguridad para la delegación neuquina que hizo saber que se siente amenazada.

En cuanto, al horario, Newbery propondría jugar a las 20, que no sería aceptado por la dirigencia del Deportivo Rincón. Por ahora el partido arrancó fuera del terreno de juego, con otros protagonistas que no son los definen dentro de la cancha, funcionarios, políticos, fuerzas de seguridad, dirigentes. Sin buen clima, con dimes y diretes, ya se juega la vuelta de la final Patagónica, que por ahora no tiene paz.