Preocupación en Rincón por las amenazas de muerte

Los partidos correspondientes a las fases finales de la Región Sur (Patagonia) del Torneo Regional Amateur se han han "jugado" más afuera de la cancha que en los terrenos de juego. El partido de ida entre Deportivo Rincón y Jorge Newbery por la ida del del certamen se vivió como una batalla, con fuertes acusaciones cruzadas luego del encuentro en el que el elenco de LiFuNe se impuso 2 a 0.

En un duelo caliente, el equipo neuquino sacó ventaja en el primer tiempo y el visitante se fue muy molesto con el arbitraje de Marcos Liuzzi que cobró un penal y les echó a un jugador antes de los 15 minutos. Los chubutenses hablaron de un trato hostil y desde Rincón repudiaron los mensajes con amenazas que recibieron los jugadores en las horas posteriores al partido.

En Rincón de los Sauces apuntaron directamente contra la familia Barrientos, en referencia a Pablo "Pitu" (ex jugador de San Lorenzo de Almagro, Estudiantes de La Plata, CAI de Comodoro Rivadavia, Catania de Italia,y con paso por el fútbol de Rusia, Méxicoy Uruguay), presidente del club, se hermano Leonardo "Leo" que es su vice y Hugo (ex jugador de All Boys, Atlético Rafaela, Olimpo de Bahía Blanca Instituto de Córdoba y Newells Old Boys de Rosario, entrenador del equipo "Aeronauta".

"Nos amenazaron de muerte y con cruzarnos una camioneta en el regreso a Comodoro”, declaró "Pitu" Barrientos en diálogo con el sitio Pasta de Campeón. "Fue una vergüenza lo que ocurrió. Esto le hace mal al fútbol por todo lo que fue sucediendo, esto es para tenerlo en cuenta porque no puede pasar", agregó en referencia al arbitraje. Lo que resultó extraño que las declaraciones fueron publicadas a pocos minutos de finalizado el partido, con los planteles dentro del terreno de juego.

En las últimas horas la dirigencia del Deportivo Rincón emitió un categórico comunicado, para repudiar las veladas amenazas de muerte y persistentes actos de violencia fomentadas principalmente por la familia Barrientos, presidente, vicepresidente y director técnico del club Jorge Newbery".

El comunicado expresa "ante las veladas amenazas de muerte y persistentes actos de violencia en la previa del partido de ida por la final del Torneo Regional Amateur, que se jugará el próximo domingo, desde el Deportivo Rincón expresamos nuestro repudio más enérgico a los hechos de violencia y amenazas de todo tipo fomentadas principalmente por la familia Barrientos, presidente, vicepresidente y DT del club Jorge Newbery. Tras haber caídos derrotados en el cotejo de ida por 2 a 0, las autoridades del club comodorense han encabezado una campaña repudiable y violenta de amenazas a los jugadores de nuestro club, sus familias, cuerpo técnico y Comisión Directiva".

Luego agrega que "el nivel de violencia es incomprensible, sobre todo porque se trata de un deporte que de dirime en la cancha y no fuera de ella. Cabe recordar que el domingo pasado, en el primer partido de la instancia final del torneo, asistimos a conductas execrables por parte de los directivos del club Jorge Newbery, que trataron de sacar el partido de sus cabales mediante provocaciones, violencia física, intento de robar y quemar banderas y lanzamiento de objetos a la hinchada local y jugadores que disputaban el partido, al punto de lastimar a una niña de 6 años de un botellazo en la cabeza".

Continúa "en ese primer cotejo de la llave final, mediante un acuerdo con la Policía de la provincia del Neuquén, y conscientes de la importancia de la justa deportiva, dispusimos un operativo de más de 60 efectivos para garantizar el orden y la seguridad del encuentro. La familia Barrientos, lejos de encarar la hidalguía de un dirigente y lo que ello representa, se comportaron como barras bravas de la peor calaña y focalizar una violencia inaudita contra los jugadores rivales, árbitros y público". Y agrega que "entendemos que el volumen desmedido de amenazas de muerte en redes sociales, medios de comunicación, e incluso llamados telefónicos a casas de familia advirtiendo "que nadie sale vivo" y que "ya no importa el partido

sino reventar" a los neuquinos, nos pone en estado de alerta y en condiciones de recurrir a instancias nacionales para advertir del clima de violencia propugnado por el club Jorge Newbery"

Finaliza la misiva "desde el club Deportivo Rincón, que representa los sueños y el orgullo de toda la provincia del Neuquén, hacemos responsables directos a la familia Barrientos por cualquier incidente que ponga en riesgo físico a los jugadores, delegación institucional y periodistas que cubran el cotejo de ida. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto, la diversidad y la convivencia pacífica en un ámbito deportivo. Otra cosa es inadmisible en todo nivel y en todas sus formas, por lo cual instamos a las autoridades competentes y a nuestros adversarios futbolísticos a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos y que la final del Torneo Regional Amateur tenga un campeón en la cancha".

.