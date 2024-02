Con varios retornos River recibe a Vélez en el Monumental

River Plate enfrentará este domingo, desde las 19:15 al Vélez Sarsfield que orienta Gustavo Quinteros en el estadio Monumental Más por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional 2024. A la espera de recuperar algunos nombres importantes en el recambio, y con la buena noticia del pronto regreso del defensor uruguayo Sebastián Boselli de su participación en el Preolímpico de Venezuela, Martín Demichelis dispondría un once similar al que venció a Barracas Central por 2-0 en la cancha de Lanús.

El partido será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital a través de las radios AM 550 La Primera, RDV (Radio del Valle) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5 junto al equipo del Super Mitre Deportivo que lidera Gabriel Anello.

En el "Millonario", Agustín Palavecino y Facundo Colidio se recuperaron de sus lesiones musculares, que los marginaron del encuentro ante el "Guapo" en el Sur del Gran Buenos Aires, y estarán a disposición del entrenador para el domingo. El mediocampista suele ser una de las principales alternativas de los segundos tiempos, mientras que el ex-Tigre terminó el 2023 como un titular afianzado en el once y compartió el frente ofensivo con el colombiano Miguel Ángel Borja. A lo que hay que sumar las incorporaciones del uruguayo Agustín Sant'Anna, lateral derecho proveniente de Defensa y Justicia, y Rodrigo Villagra, volante central llegado de Talleres de Córdoba. Ambos se entrenaron a la par del grupo el viernes por la mañana y vienen con ritmo, más allá de que no estuvieron en los últimos partidos de sus equipos. Sin embargo, la idea sería que debuten el miércoles 7 de febrero ante Excursionistas, por los 32avos de la Copa Argentina 2024.

Todavía no podrá contar con Claudio "Diablito" Echeverri y Pablo César Solari, que clasificaron con la Selección Argentina Sub-23 al cuadrangular final del torneo que otorga pasajes a París 2024. Y tampoco con el lateral Milton Casco, recuperado de una lesión en los meniscos de la rodilla derecha, porque su regreso está pautado para el encuentro contra el equipo del Bajo Belgrano.

En tanto, el entrenador aguardará la recuperación física de algunos nombres que integraron últimamente la nómina inicial, como el uruguayo Nicolás Fonseca, Andrés Herrera, Enzo Díaz y el colombiano Miguel Ángel Borja. No obstante, el once que derrotó al Barraqueño no sufriría grandes modificaciones. Incluso, pese a la vuelta de Colidio, Franco Mastantuono, la revelación de las Divisiones Inferiores, corre con grandes chances de salir desde el arranque otra vez. El resto de las líneas contaría con una base muy parecida a la del pasado miércoles.

En cuanto, al elenco de Quinteros arrancó con el pie izquierdo el torneo doméstico. Igualó frente Barracas Central en la primera fecha y luego cayó por 1 a 0 contra Independiente en la segunda como local en el José Amalfatini de Liniers. Tras el caótico fin de gestión del presidente Sergio Rapisarda, Vélez intenta recuperarse este año económicamente y deportivamente. Para eso incorporó a los arqueros Tomás Marchiori (ex Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Atlético Tucumán), Sebastián Sosa, al ex-River Plate, el defensor de Emanuel Mammana y al volante Matías Pellegrini. En paralelo, apostó por el regreso a las prácticas del siempre polémico Ricardo Centurión, luego de un 2023 con varios conflictos extra futbolísticos, y vendió a Santiago Castro a Bologna de Italia por 12 millones de euros. Finalmente, llegaron los transfers del golero uruguayo Sosa y de Rodrigo Piñeiro, por lo que estarán en condiciones de integrar la lista.

Probables Formaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro; Nacho Fernández, Esequiel Barco; Franco Mastantuono o Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Leonardo Jara, Emanuel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez; Santiago Cáseres, José Florentín; Matías Pellegrini, Claudio Aquino, Lenny Lobato; y Braian Romero. DT: Gustavo Quinteros.

Hora: 19.15.

Estadio: Monumental (Núñez).

Árbitro: Facundo Tello Figueroa