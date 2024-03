De Paul abrió una puerta a los JJOO

Rodrigo De Paul fue consultado por la posibilidad de estar en los Juegos Olímpicos Paris 2024 y no le esquivó a la respuesta. El futbolista de Atlético Madrid comentó que le seduce la posibilidad y se puso a disposición del entrenador Javier Mascherano, aunque aclarando que depende también de la voluntad de su club para cederlo, al no tratarse de una competencia oficial FIFA.

En una entrevista con el programa de streaming Rumis, De Paul habló y dejó la puerta abierta a la posibilidad de estar en París 2024: “Me encantaría jugar los Juegos Olímpicos. Sería un sueño defender a la Selección en todo lo que compita", comentó el mediocampista de la Selección Argentina.

Igualmente, el campeón del mundo explicó que no depende de él que Atlético Madrid lo preste, aunque ratificó su intención de estar si lo convocan: "Lo que pasa es que como los Juegos Olímpicos no pertenecen a FIFA entonces los clubes no tienen la obligación de prestarte. Después Masche tiene muchos jugadores, pero desde mi lado puede contar conmigo", expresó el Motorcito.

De esta manera, el mediocampista surgido en Racing es otro de los que se refirió al tema de competir en los Juegos Olímpicos, sumándose a Emiliano Martínez. Recordemos que Mascherano confirmó que ya habló con Lionel Messi, el principal apuntado a ser parte de los mayores de edad, para invitarlo formalmente, y también que Ángel Di María confirmó que "dejará su lugar a otros chicos", confirmando así su retiro de la Selección luego de competir en la Copa América 2024.